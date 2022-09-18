На автотрассе в Гулькевичском районе нашли 16 раздавленных кабанов

Краснодарский край

Распечатать

  • Раздавленные кабаны возле села Отрадо-Кубанское, 18 сентября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Дикий Юг — Природа юга России», T.me/wildfoto
    Раздавленные кабаны возле села Отрадо-Кубанское, 18 сентября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Дикий Юг — Природа юга России», T.me/wildfoto

Полиция разыскивает автомобилиста, задавившего насмерть 16 кабанов возле села Отрадо-Кубанское

Шокирующую новость опубликовал телеграм-канал «Дикий Юг — Природа юга России»: в Гулькевичском районе вдоль автотрассы М-29 обнаружены трупы 16 диких кабанов.

Больше подробностей сообщает телеграм-канал «Туподар». По их данным, около 1:20 ночи в трех километрах от виадука села Отрадо-Кубанское по направлению к Гулькевичам некий неустановленный автомобиль (предположительно, «Газель») раздавил 16 диких кабанов, семь из которых были самками, пять самцами, а пол еще четырех определить пока что не представляется возможным.

В территориальное подразделение МВД подано заявление по 258-й статье УК РФ («Незаконная охота»). Ущерб государству оценивается, как особо крупный — 480 тысяч рублей. Полиция и Минприроды ищут свидетелей происшествия и просят позвонить на горячую линию министерства + 7 (918) 39-79-009 или в полицию — 102.

Ранее на этой неделе в своем рабочем кабинете был найден мертвым директор сочинского Центра восстановления леопардов.

1 сентября посреди Геленджикской бухты обнаружили пятно непонятного происхождения, а днем ранее мэрия Сочи объявила, что субтропические пальмы в городе-курорте находятся на грани вымирания.

Гулькевичский район ДТП Животные Экология

Новости

На автотрассе в Гулькевичском районе нашли 16 раздавленных кабанов
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары
Три человека погибли в ДТП в Кавказском районе
Сергей Галицкий подал заявку на новый бренд вина
Росздравнадзор не нашел нарушений в работе сочинской скорой, не успевшей спасти умирающего прохожего
В Тимашевске и Лабинске тоже отменили фейерверки на День города

Лента новостей

«Есть красота в этом распаде»
16 сентября, 17:49
«Есть красота в этом распаде»
Показываем самые масштабные заброшенные дворцы и санатории в Краснодарском крае и Абхазии
В Краснодарский край эвакуируют семьи с детьми из Харьковской области
Вчера, 10:33
В Краснодарский край эвакуируют семьи с детьми из Харьковской области
В Крыму арестовали преподавателя, который включил украинский клип
16 сентября, 17:11
В Крыму арестовали преподавателя, который включил украинский клип
А до этого — участников свадьбы, танцующих под «Червону калину»

Реклама на сайте