На автотрассе в Гулькевичском районе нашли 16 раздавленных кабанов

Шокирующую новость опубликовал телеграм-канал «Дикий Юг — Природа юга России»: в Гулькевичском районе вдоль автотрассы М-29 обнаружены трупы 16 диких кабанов.

Больше подробностей сообщает телеграм-канал «Туподар». По их данным, около 1:20 ночи в трех километрах от виадука села Отрадо-Кубанское по направлению к Гулькевичам некий неустановленный автомобиль (предположительно, «Газель») раздавил 16 диких кабанов, семь из которых были самками, пять самцами, а пол еще четырех определить пока что не представляется возможным.

В территориальное подразделение МВД подано заявление по 258-й статье УК РФ («Незаконная охота»). Ущерб государству оценивается, как особо крупный — 480 тысяч рублей. Полиция и Минприроды ищут свидетелей происшествия и просят позвонить на горячую линию министерства + 7 (918) 39-79-009 или в полицию — 102.

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