Почти 30 млн рублей в Сочи потратят на спасение субтропических пальм. Город может остаться без них

В августе мэрия Сочи дополнительно выделила на спасение пальм от паразитов 20 млн рублей. На курорте проведут шестикратную обработку почти 7 тыс. деревьев

В начале года на обработку пальм от вредителей в бюджете Сочи было заложено 9 млн рублей. В августе мэрия приняла решение дополнительно выделить еще 20 млн рублей. До конца этого года на курорте проведут шестикратную обработку почти 7 тыс. пальм.

По сообщению администрации города, на курорте уже утилизировали около 2 тыс. пальм, зараженных насекомыми. Самыми опасными вредителями остаются пальмовый долгоносик и мотылек. Наибольший урон наносят личинки этих насекомых, которые прогрызают сердцевину ствола и уничтожают точку роста. После этого дерево умирает.

30 августа в интервью агентству «РИА Новости» заместитель директора по научной работе Сочинского национального парка Борис Туниев заявил, что Сочи рискует потерять субтропический облик всего за пять лет из-за массовой гибели пальм.

Бабочки–вредители уже обитают почти во всех районах города — даже на центральных улицах. Туниев добавил, что со временем территория поражения становится все больше: вредитель уже начал мигрировать с городских улиц в поселки Лазаревское, Сергей-Поле, Бестужевское.

С вредителями, которые были завезены на курорт с посадочным материалом во время Олимпиады, борются уже не первый год. Сейчас в городе применяют сразу несколько способов уничтожения насекомых.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в Сочи пытались спасти от огнёвки самшит. Вредитель уничтожил почти весь реликтовый лес в Хостинском районе.