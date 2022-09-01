В Геленджике в море появилось странное пятно, коммунальщики ищут его источник

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/chpnvrsk
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/chpnvrsk

В море у берега Геленджика образовалось пятно. Специалисты ищут протечки в городских коммунальных сетях

В социальных сетях города выложили видео и фото странного пятна, которое образовалось у берегов Геленджика. Администрация города оцепила место разлива и пытается выяснить его происхождение. В мэрии сообщили, что на место выехала комиссия в составе работников управления ЖКХ, МУП БХО и «Концессий водоснабжения-Геленджик». Специалисты изучили целостность труб выше места разлива, осмотрели ливнёвки и колодцы. Протечек не обнаружили.  

«Однако, в поле зрения попала строительная площадка на улице Кирова. Чтобы сделать окончательные выводы,решено было обследовать саму трубу, уходящую под воду, а также все присоединения к ней. Коммунальщики работают над собранной информацией, обещают представить заключение и выводы о причинах произошедшего в ближайшие дни», — отчитались в администрации Геленджика.

Также 1 сентября в официальном аккаунте Геленджика рассказали, что в городе продолжается высокий летний сезон. Купальный сезон будет открыт до 30 сентября. На пляжах всё еще много отдыхающих. 

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске одному из пляжей присвоили высшую категорию, однако местные жители пожаловались на постоянные сливы из коммунальной трубы. Администрация города сообщила, что на пляж в море выходит ливневая канализация. 

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