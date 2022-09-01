В Геленджике в море появилось странное пятно, коммунальщики ищут его источник

В социальных сетях города выложили видео и фото странного пятна, которое образовалось у берегов Геленджика. Администрация города оцепила место разлива и пытается выяснить его происхождение. В мэрии сообщили, что на место выехала комиссия в составе работников управления ЖКХ, МУП БХО и «Концессий водоснабжения-Геленджик». Специалисты изучили целостность труб выше места разлива, осмотрели ливнёвки и колодцы. Протечек не обнаружили.

«Однако, в поле зрения попала строительная площадка на улице Кирова. Чтобы сделать окончательные выводы,решено было обследовать саму трубу, уходящую под воду, а также все присоединения к ней. Коммунальщики работают над собранной информацией, обещают представить заключение и выводы о причинах произошедшего в ближайшие дни», — отчитались в администрации Геленджика.