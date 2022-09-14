В Сочи умер директор Центра восстановления леопардов. Его тело нашли в рабочем кабинете

14 сентября умер руководитель Центра восстановления леопардов на Кавказе Умар Семёнов. Его тело нашли на рабочем месте, сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

«Именно благодаря Умару Семёнову у переднеазиатского леопарда появился шанс на выживание. Под его руководством Центр смог доказать, что леопарды в неволе могут давать потомство, и затем молодые особи могут выжить в дикой природе. Это было дело всей жизни Умара Аубекировича», — добавили в пресс-службе.

Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов написал в своем телеграме, что все идеи Семёнова по развитию Центра воплотят и будут продолжать развивать восстановление популяции леопардов.

«Умер Папа для всех наших переднеазиатских леопардов. Мы буквально в воскресенье виделись с Умаром Аубекировичем, долго говорили, гуляли. А сейчас мне позвонили и сообщили эту ужасную новость. Скорблю», — добавил министр.

Причина смерти Семёнова не уточняется. Юга.ру направили запрос в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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