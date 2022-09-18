Сергей Галицкий подал заявку на новый бренд вина

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Винодельня «Русский терруар» подала в Роспатент заявку на регистрацию торговой марки Grand Jete

Созданная Сергеем Галицким винодельческая компания «Русский терруар» подала в Роспатент заявку на регистрацию собственной торговой марки Grand Jete — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на систему «СПАРК-Интерфакс».

Помимо надписи Grand Jete («гран жете» — это хореографический термин, обозначающий прыжок в шпагате) товарный знак включает в себя силуэт танцующей балерины.

На данный момент заявленное обозначение проходит стадию экспертной оценки.

Напомним, что ранее на этой неделе суд по интеллектуальным правам окончательно отказал «Русскому терруару» в регистрации торговой марки La Comete Russe («Российская комета»), поскольку ранее эксперты Роспатента нашли в этом названии сходство с уже существующей маркой вина.

И пока что ООО «Русский терруар» владеет шестью товарными знаками, под которыми компании можно выпускать вино: Galitskiy&Galitskiy, «Галицкий и Галицкий», Cosaque, «Неандерталец», Ballet Blanc, Le General Hiver.

Авторские права Вино Сергей Галицкий

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