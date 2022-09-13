Суд отказал винодельне Сергея Галицкого в регистрации бренда La Comete Russe

Суд по интеллектуальным правам не удовлетворил иск компании «Русский терруар». Организация пыталась оспорить отказ Роспатента в регистрации товарного знака La Comete Russe («Российская комета»). Об этом пишет «РБК-Краснодар».

Компания «Русский терруар» еще в 2020 году подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Красная горка» и La Comete Russe («Русская комета»). Однако тогда Роспатент отказал в регистрации.

Причина в том, что алкогольная продукция с похожим названием уже существует. Это бренд Vin De La Comete («Вино из кометы»).

Юристы бизнесмена в суде настаивали на фонетических различиях словосочетаний. Так, например, используется элемент Russe, позволяющий «индивидуализировать товары, произведенные только в России». Однако это слова, как оказалось, является уточняющим. Именно «Comete», по мнению суда, играет основную семантическую роль.

На заседании суда коллегия признала высокую степень сходства в названии двух брендов. Поэтому требования «Русского терруара» удовлетворены не были.

ООО «Русский терруар» (владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, «Галицкий и Галицкий», Cosaque) было основано бизнесменом в 2016 году. Компания выращивает виноград. Выручка по итогам 2021 года составила 27,2 млн рублей, убыток — 42,8 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что Усть-Лабинский суд передал иск Дерипаски к Тинькову в московский арбитраж. Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова за высказывания в соцсетях.