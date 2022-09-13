Суд отказал винодельне Сергея Галицкого в регистрации бренда La Comete Russe

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Компания Сергея Галицкого «Русский терруар» пыталась через суд оспорить отказ Роспатента регистрировать бренд

Суд по интеллектуальным правам не удовлетворил иск компании «Русский терруар». Организация пыталась оспорить отказ Роспатента в регистрации товарного знака La Comete Russe («Российская комета»). Об этом пишет «РБК-Краснодар».  

Компания «Русский терруар» еще в 2020 году подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Красная горка» и La Comete Russe («Русская комета»). Однако тогда Роспатент отказал в регистрации.  

Причина в том, что алкогольная продукция с похожим названием уже существует. Это бренд Vin De La Comete («Вино из кометы»).

Юристы бизнесмена в суде настаивали на фонетических различиях словосочетаний. Так, например, используется элемент Russe, позволяющий «индивидуализировать товары, произведенные только в России». Однако это слова, как оказалось, является уточняющим. Именно «Comete», по мнению суда, играет основную семантическую роль.

На заседании суда коллегия признала высокую степень сходства в названии двух брендов. Поэтому требования «Русского терруара» удовлетворены не были.

ООО «Русский терруар» (владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, «Галицкий и Галицкий», Cosaque) было основано бизнесменом в 2016 году. Компания выращивает виноград. Выручка по итогам 2021 года составила 27,2 млн рублей, убыток — 42,8 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что Усть-Лабинский суд передал иск Дерипаски к Тинькову в московский арбитраж. Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова за высказывания в соцсетях.  

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