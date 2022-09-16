В Крыму арестовали преподавателя, который включил украинский клип. А до этого — участников свадьбы, танцующих под «Червону калину»

Крым, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Крыму преподавателя техникума посадили на 13 суток за «националистическую» песню

На этой неделе в новостных пабликах появилось видео, предположительно снятое в белогорском техникуме. На нём мужчина смотрит музыкальный клип «Байрактар» про одноимённый беспилотник, который использует украинская армия. 

15 сентября мужчину задержали. На него составили протоколы по ст. 20.3.3 (дискредитация армии РФ) и 20.3 (демонстрация нацистской, экстремистской или другой запрещённой символики).

«Доставлен в отдел по факту демонстрации видео неприемлемого содержания в Белогорском технологическом техникуме 14 сентября 2022 года. Демонстрировал студентам боевые возможности турецкого беспилотника против, предположительно, войск Российской Федерации с целью ознакомления. Вину признаю», — крымское МВД опубликовало видеопризнание обвиняемого с таким текстом.

В МВД Крыма сообщили, что преподавателя арестовали на 13 суток. 

Также его уволили из учебного заведения, а в отношении руководства начали проверку. Информацию об этом со ссылкой на пресс-службу Минобразования Крыма передали местные СМИ. 

«Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо», — прокомментировал глава советника Крыма Олег Крючков. 

«Свободы больше всего у нас в стране»:

Это не первый случай административной ответственности за украинские песни: 14 сентября в Бахчисарае осудили участников свадьбы, где играла «Червона калина». РИА Новости сообщили, что владелец ресторана получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по десять суток, мать жениха — пять суток; мать невесты оштрафовали на 40 тыс. рублей, жену владельца ресторана — на 50 тысяч. Хозяин ресторана извинился и заявил, что готов материально поддержать спецоперацию и российскую армию. 

Публичное воспроизведение «проукраинских» и «националистических» композиций резко осудил глава Крыма Сергей Аксёнов. 

«Когда я писал заявление, я плакал»:

«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства. Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир. А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят», — заявил он.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае тоже преследуют граждан за мнение о спецоперации. Так, весной уволили учительницу гимназии, которая высказалась в поддержку Украины. А в августе жительница Анапы добилась снятия обвинений о дискредитации российской армии. 

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