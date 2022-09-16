В Крыму арестовали преподавателя, который включил украинский клип. А до этого — участников свадьбы, танцующих под «Червону калину»

В Крыму преподавателя техникума посадили на 13 суток за «националистическую» песню

На этой неделе в новостных пабликах появилось видео, предположительно снятое в белогорском техникуме. На нём мужчина смотрит музыкальный клип «Байрактар» про одноимённый беспилотник, который использует украинская армия.

15 сентября мужчину задержали. На него составили протоколы по ст. 20.3.3 (дискредитация армии РФ) и 20.3 (демонстрация нацистской, экстремистской или другой запрещённой символики).

«Доставлен в отдел по факту демонстрации видео неприемлемого содержания в Белогорском технологическом техникуме 14 сентября 2022 года. Демонстрировал студентам боевые возможности турецкого беспилотника против, предположительно, войск Российской Федерации с целью ознакомления. Вину признаю», — крымское МВД опубликовало видеопризнание обвиняемого с таким текстом.

В МВД Крыма сообщили, что преподавателя арестовали на 13 суток.

Также его уволили из учебного заведения, а в отношении руководства начали проверку. Информацию об этом со ссылкой на пресс-службу Минобразования Крыма передали местные СМИ.

«Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо», — прокомментировал глава советника Крыма Олег Крючков.