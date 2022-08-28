Суд снял обвинения в дискредитации армии с жительницы Анапы

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Анапский городской суд не нашел признаков дискредитации армии у Асии Шарафутдиновой и прекратил административное дело против нее

3 июля ее обвинили в том, что 22 июня она оскорбила военнослужащих, их семьи и осудила военную спецоперацию в Украине. В суде Шарафутдинова вину не признала. Она объяснила, что жители военного городка, находящегося рядом с ее домом, без согласования сделали в заборе калитку. На претензии они ответили, что могут делать, что хотят, поскольку «это земля министерства обороны», сами они — жены военных, и их мужья «прикрывают ваши **** на Украине»,сообщил сайт «Кавказ. Реалии»* 27 августа. 

Суд установил, что в конфликте с жильцами военного городка  Шарафутдинова вообще не говорила ничего об армии РФ, семьях военнослужащих и СВО в Украине, а ссора имела исключительно бытовой характер. Виновность Шарафутдиновой не подтвердили и опрошенные свидетели. Поэтому суд прекратил производство по делу «за отсутствием состава административного правонарушения», следует из постановления, опубликованного на сайте Анапского городского суда.

Напомним, 4 марта в РФ приняли статьи закона в КоАП РФ по дискредитации армии. В крае тут же появились первые дела по этой статье. 22 августа суд оштрафовал полицейского из Краснодарского края на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии России.

* — проект «Радио Свобода», признанного СМИ-иноагентом в РФ. 

Анапа Армия Правосудие Суд

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