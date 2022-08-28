Суд снял обвинения в дискредитации армии с жительницы Анапы

3 июля ее обвинили в том, что 22 июня она оскорбила военнослужащих, их семьи и осудила военную спецоперацию в Украине. В суде Шарафутдинова вину не признала. Она объяснила, что жители военного городка, находящегося рядом с ее домом, без согласования сделали в заборе калитку. На претензии они ответили, что могут делать, что хотят, поскольку «это земля министерства обороны», сами они — жены военных, и их мужья «прикрывают ваши **** на Украине»,сообщил сайт «Кавказ. Реалии»* 27 августа.

Суд установил, что в конфликте с жильцами военного городка Шарафутдинова вообще не говорила ничего об армии РФ, семьях военнослужащих и СВО в Украине, а ссора имела исключительно бытовой характер. Виновность Шарафутдиновой не подтвердили и опрошенные свидетели. Поэтому суд прекратил производство по делу «за отсутствием состава административного правонарушения», следует из постановления, опубликованного на сайте Анапского городского суда.