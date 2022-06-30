«Когда я писал заявление, я плакал». Почему машинисту РЖД, который выступал за мир и защищал права рабочих, пришлось уволиться

Журналистка Юга.ру узнала подробности нашумевшего увольнения сотрудника РЖД на Кубани. 24 июня 33-летний машинист Александр Шабанов еще раз обсудил трудное решение с женой и пошел на почту — отправлять заявление на увольнение. 12 лет он работал на узловой станции Северо-Кавказской железной дороги в Кропоткине, локомотивное депо Кавказская. Руки не дрожали: «у машинистов руки не дрожат», — но прощание было сложным. «Когда я писал заявление, скажу честно, я плакал. Я всю жизнь этой профессии посвятил. Работа ответственная, очень тяжелая, бессонные ночи. Я люблю движение поезда, ответственность за жизни людей, за груз. Но когда тебя со спины стая гиен кусает, невозможно спокойно работать, гарантировать безопасность людей [пассажиров]. Это решение зрело давно, я держался до последнего. Знаете, лев в саванне против стаи гиен может какое-то время стоять, но они будут со всех сторон подбегать, кусать, отвлекать. В конечном итоге лев кровью истечет, если будет позицию держать слишком долго. Я позицию держал 12 лет», — выразительно рассказывает Александр. Приходить лично, чтобы уволиться, Шабанов побоялся: по словам мужчины, начальство угрожало ему физической расправой и сфабрикованными уголовными делами, коллеги мешали работать и следили за ним. «Прошу вас уволить меня по собственному желанию по причине возросших политически мотивированных репрессий и дискриминаций в мой адрес со стороны практически всего руководства локомотивного депо Кавказская: [неполная и несвоевременная выплата зарплаты, отрицательные характеристики при отсутствии нарушений, бездействие профсоюза — прим. Юга.ру]. Считаю, что они напрямую связаны с моей альтруистической, пацифистской и демократической позициями», — написал Александр в заявлении. Фотография заявления есть в распоряжении редакции Юга.ру. Руководство получило заказное письмо только 29 июня, но из рабочего чата Шабанова удалили на два дня раньше после огласки в СМИ. Весной в этом же чате сотрудники активно обсуждали наклейки Z и V на поездах. Александр отказался водить составы с политическими символами, нововведение не поддержали и некоторые его коллеги. Скриншоты переписки есть в распоряжении редакции. — Я наклеил на тепловоз Z, и на вагончик. С вагончика содрали не пойми кто, а за тепловоз сделали замечание машинисту. Так и в чем же, где же наша солидарность?

— Один вопрос. *** [Нафига] налепил?

— *** [Наказаний] не получали за эту Z.

— Извините меня, но на машинах с этой *** [фигней] работать не буду.

— Я тоже принимать не буду, мне совесть не позволит.

— Кто работать не будет, предупредите меня заранее, чтобы я бригаду нашел подмениться.

— А распоряжение есть на данную символику?

— Если дали команду — значит, есть.

— Кто дал команду? Предоставьте на бумаге с подписью.

— Есть предложение. Это корпоративный окрас, и это вандализм. На машины [свои] рисуйте, на рабочую технику попрошу не наносить. Спасибо за понимание.

— Слишком много снарядов в машины с такой символикой прилетает. А мне моя жизнь дорога.

— Да вам не *** [пофиг], на чем работать, извините за выражение? Сел и езжай. Мы с Александром Шабановым созваниваемся субботним вечером и следующие несколько дней проводим в переписках. Он радуется, что историю подхватили журналисты, и охотно делится подробностями, время от времени сбиваясь на технические детали и термины. Голос кажется очень молодым. Мужчина говорит быстро и встревоженно, но уверен в своей правоте. Александра возмущает, что на работе его судят не по качествам специалиста, а по политическим взглядам. Он скрупулезно собирает и озвучивает все факты о своей борьбе за права рабочих.

«Всё, что сейчас происходит в Украине, происходит от имени моей Тани, а я хочу сказать, что это не так»: Поговорили с краснодаркой, которая сорвала буквы Z со школьных автобусов

«Написано много дурных инструкций, они меняются каждый месяц. Получается, хоть так, хоть так — ты нарушаешь. За нарушения начальство может любые санкции налагать, начиная с невыплаты премии до того, что они завтра тебе экзамен [регулярная проверка квалификации работников, от которой зависит допуск к определенным задачам и, как следствие, зарплата, — прим. Юга.ру] устраивают из-за минимального нарушения, могут понизить с машиниста до помощника. Я никогда не платил [за экзамен], ругался и отказывался, стал изучать законы», — из-за чувства несправедливости Шабанов заинтересовался юриспруденцией, начал бороться за свои права, защищать себя и коллег. Согласно характеристике профсоюза, с которой ознакомились Юга.ру, машинист не получал дисциплинарных взысканий и даже не лишался премии из-за каких-либо проступков. Шабанов объясняет, что это тоже результат его активности. «Нет лишений премий, потому что я за каждую боролся, это же деньги, мне детей надо кормить. Они там придумывают что-то, а я всегда отрицал, отстаивал и не давал им забирать премии. Доказывал, что они виноваты, а не я», — рассказал мужчина. Старшая дочь Александра, подросток, ходит в школу, младшая — в детский сад, третья малышка проводит время с папой, пока он не работает. «В пятницу [24 июня] мы с супругой [окончательно] решили, что нужно уволиться. Она уговаривала: детям нужен отец, живой и не в тюрьме, вот и мне нужен муж. У нас удачный брак, она всегда меня поддерживает. Вы бы видели, как она рвалась в полицию меня вытащить. У меня характера и знаний хватит не на одно такое депо, буду падать и опять подниматься. А здоровья не хватит. Мать просила. Дети, друзья. Все просили прекратить заниматься политической деятельностью хотя бы на время, и главное — больше там не работать», — вспоминает Шабанов. Кроме вождения поездов и семейной жизни Шабанов успевал учиться политологии, снимать активистские видеоролики и сдавать кровь в донорской службе. «Очень даже хороший, доброжелательный человек, всегда спросит про здоровье. Я-то намного старше его, в отцы гожусь. Про него плохого ничего сказать не могу. Вот и напрасно [увольняется], у него трое детей, надо работать, зачем увольняться? Пусть возвращается и дурака не валяет. Всякое бывает и в жизни, и в стране, мы и в семьях конфликтуем иногда, мы все можем конфликтовать с руководством. Угрозы... кто-то может сгоряча сказать, но это тоже довольно-таки неплохие люди. Если кто-то что-то сказал, это не значит, что человек бы это сделал. Я не считаю это угрозами», — поделился коллега Шабанова Тимофей Иванович. Руководители депо в пояснениях для полиции отрицали конфликты на рабочем месте, сам уволившийся машинист с этим не согласен.

«Разумеется, руководство точило на меня зубы. Много раз пытались подставить, а тут такой подарок судьбы, что можно спокойно устроить политическое преследование», — рассказал Шабанов «ОВД-Инфо»*. Он уверен, что последней каплей для начальства стала его жалоба 19 апреля на поддельную вакцинацию железнодорожных работников от коронавируса — с получением QR-кода, но без самой прививки. «Я этого не говорил, но можно будет сделать неформально: прийти, сделать отметочку и она [вакцинация] у вас будет», — голосовое сообщение с таким содержанием пришло в рабочий чат от машиниста-инструктора Александра Прокопенко. Аудиозапись с указанием авторства есть в материалах МВД, где отказались возбуждать уголовное дело. Юга.ру ознакомились с аудио и уведомлением МВД. В разговоре с сотрудниками полиции Прокопенко заявил, что «данное высказывание было сделано, чтобы завлечь большее количество подчиненных для вакцинации и ревакцинации от Covid-19, никакого коррупционного умысла у него не было». Шабанов отметил, что в ответ на жалобу в прокуратуру ему пригрозили устроить беседу с прокурором не о прививках, а о дискредитации российской армии. В тот же день, 19 апреля, Шабанова задержали сотрудники полиции — их вызвали коллеги машиниста. «Экзамены сдал, вышел — десять человек полицейских. Кто-то в амуниции полностью, кто-то по гражданке, все с оружием, с дубинками, с камерами. Линейная полиция железнодорожная. Три машины меня конвоем сопровождали. Три часа меня опрашивали-допрашивали. Я вызвал наряд городской полиции прямо в отделение, потому что задержание было незаконным» , — вспоминает общественник.

8 июня суд оштрафовал Шабанова за три видеоролика на ютуб-канале «Александр Politikan» (к моменту публикации удален), содержащих его мнение о «спецоперации» России в Украине, пацифистские лозунги и кадры с пикета.

Я стоял [с пикетом] возле вечного огня в парке 30-летия Победы. Это же памятник против войны, правильно? Чтобы мы помнили. Александр Шабанов, машинист

Активиста обязали выплатить 35 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (та самая дискредитация Вооруженных сил РФ). Шабанов утверждает, что при задержании и в суде были нарушения: вызов полиции из отдела, который не относится к территории «правонарушения», привлечение знакомых Александра в качестве понятых, отклонение ходатайств, склонениие к признанию вины. Он планирует подавать апелляцию и при необходимости готов дойти даже до ЕСПЧ. [Напомним, Россия отказалась исполнять решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта — прим. Юга.ру].

После задержания Шабанов сильно заболел и даже обращался в профсоюз за материальной помощью на оплату лекарств и штрафа. Ему отказали. Не помог и Институт мировых цивилизаций (связан с партией ЛДПР), в котором мужчина учится, и местные депутаты, хотя Александр апеллировал к ценностям либерально-демократической партии. Закрыть штраф получилось с помощью правозащитных инициатив. «Я плакал несколько раз в жизни, это против моего характера. Больше слез лилось, когда мне люди просто начали присылать деньги [на оплату штрафа]. Кто-то последнее забрасывал», — о неожиданной помощи Шабанов говорит с гордостью и восхищением.

Я говорил спасибо, а они — нет, это вам спасибо. Я не думал, что может быть такое, что люди так могут, а их оказалось много со всей страны. Они меня спасли. Значит, не зря я всё делал, не зря я за гражданское общество. Александр Шабанов, машинист

А вот бездействие системы его возмущает.

«Государство никак меня не защитило, ни один из органов, куда я обратился. Пускай четвертая власть защитит, СМИ. Это уму непостижимо, они сами себе по ногам стреляют: ячейка общества, семья многодетная, не какие-нибудь забулдыги. Чтобы машинистом стать, нужно всю жизнь положить на это. Я работал, жена в декрете, трое детей. И таким образом они решили расправиться. Семья, материнство, многодетные семьи — плевать они хотели. Значит, из-за позиции можно человека взять и уничтожить», — сетует Шабанов.

Я не нужен государству ни как налогоплательщик, ни как специалист, ни как донор, ни как семьянин. Что мне делать, собираться и уезжать? Так у меня денег нет. Александр Шабанов, машинист

Что делать дальше, Александр не представляет: вся семья осталась без основного источника дохода. Но мужчина решил, что продолжать водить поезда ему опасно. По словам Шабанова, коллеги неоднократно пытались его подставить, угрожали подкинуть наркотики, избить, отрезать конечности и даже убить. На больничном машинист также заметил, что за ним следят сотрудники депо. При этом мужчина подчеркнул, что готов отозвать заявление и продолжить работу, если начальство гарантирует ему безопасность и должную защиту прав.

Юга.ру обратились за комментариями об увольнении Шабанова к РЖД. Начальник эксплуатационного депо Кавказская Николай Резванов и сотрудница отдела кадров не захотели отвечать на вопросы журналистов и бросили трубку, непосредственный руководитель бывшего машиниста Александр Прокопенко сослался на занятость: «Сутками работаю». Другие коллеги машиниста, с которыми связывались Юга.ру, не согласились разговаривать или не ответили на звонок. 28 июня мы также направили официальный запрос в пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги и готовы опубликовать ответ [закон о СМИ предусматривает семидневный срок на предоставление информации — прим. Юга.ру].

*Минюст признал «ОВД-Инфо» иностранным агентом 29 сентября 2021 года. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайт проекта на территории РФ.