Усть-Лабинский суд передал иск Дерипаски к Тинькову в московский арбитраж

Напомним, Олег Дерипаска подал иск в суд на Олега Тинькова и компанию Meta*. Причиной стали высказывания Тинькова в Facebook**. Истец просит суд признать информацию недостоверной и удалить ее, а также взыскать моральную и репутационную компенсацию в размере 2 млрд рублей.

Заседание по делу должно было состояться в закрытом режиме 16 августа в суде Усть-Лабинска, но его отложили до 31 августа. Но и в этот раз оно не состоялось.

В Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что определением Усть-Лабинского районного суда дело по иску передали в Арбитражный суд Московской области.

Ранее Юга.ру писали, что Дерипаска отсудил землю у властей Кубани в селе Суворовском Усть-Лабинского района. Делом занимался Арбитражный суд Краснодарского края.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

** запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской