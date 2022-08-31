Усть-Лабинский суд передал иск Дерипаски к Тинькову в московский арбитраж
Иск бизнесмена Олега Дерипаски к Олегу Тинькову будет рассматривать Арбитражный суд Московской области
Напомним, Олег Дерипаска подал иск в суд на Олега Тинькова и компанию Meta*. Причиной стали высказывания Тинькова в Facebook**. Истец просит суд признать информацию недостоверной и удалить ее, а также взыскать моральную и репутационную компенсацию в размере 2 млрд рублей.
Заседание по делу должно было состояться в закрытом режиме 16 августа в суде Усть-Лабинска, но его отложили до 31 августа. Но и в этот раз оно не состоялось.
В Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что определением Усть-Лабинского районного суда дело по иску передали в Арбитражный суд Московской области.
Ранее Юга.ру писали, что Дерипаска отсудил землю у властей Кубани в селе Суворовском Усть-Лабинского района. Делом занимался Арбитражный суд Краснодарского края.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена
** запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской