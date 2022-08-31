Усть-Лабинский суд передал иск Дерипаски к Тинькову в московский арбитраж

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Иск бизнесмена Олега Дерипаски к Олегу Тинькову будет рассматривать Арбитражный суд Московской области

Напомним, Олег Дерипаска подал иск в суд на Олега Тинькова и компанию Meta*. Причиной стали высказывания Тинькова в Facebook**. Истец просит суд признать информацию недостоверной и удалить ее, а также взыскать моральную и репутационную компенсацию в размере 2 млрд рублей.

Заседание по делу должно было состояться в закрытом режиме 16 августа в суде Усть-Лабинска, но его отложили до 31 августа. Но и в этот раз оно не состоялось.

В Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что определением Усть-Лабинского районного суда дело по иску передали в Арбитражный суд Московской области. 

Ранее Юга.ру писали, что Дерипаска отсудил землю у властей Кубани в селе Суворовском Усть-Лабинского района. Делом занимался Арбитражный суд Краснодарского края. 

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

** запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской

Олег Дерипаска Суд

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