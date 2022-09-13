В горах Сочи отметят День школьника

17, 18, 24 и 25 сентября на курорте «Роза Хутор» сочинские школьники и их сопровождающие смогут прокатиться на канатке, посетить веревочный парк и этнографический комплекс по спецтарифу

На сентябрьских выходных на «Роза Хутор» пройдет традиционная акция — «День школьника». Сочинские школьники смогут прокатиться на канатных дорогах курорта, побывать в веревочном «Йети-парке» и посетить культурно-этнографический комплекс «Моя Россия» по специальному сниженному тарифу — 250 рублей .

«В рамках акции «День школьника» для учащихся сочинских школ будет действовать специальный тариф. Он включает подъём и спуск на канатных дорогах курорта «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», а также на открытых кресельных подъёмниках «Волчья скала», «Крокус» и «Эдельвейс», один маршрут в веревочном «Йети-парке» и билет в культурно-этнографический комплекс «Моя Россия». Спецтариф для школьников будет действовать 17, 18, 24 и 25 сентября», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Воспользоваться акцией смогут все школьники Сочи в возрасте от 7 до 17 лет в сопровождении взрослых. Приобрести прогулочные билеты по спеццене можно в кассах курорта. Для этого необходимо предъявить информационную листовку, которую ребята получат в своих учебных заведениях, а также документ сопровождающего, подтверждающий прописку в Сочи. Для организованных групп спецтариф «День школьника» будет действовать на основании заявки от школы.

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«Взрослым, сопровождающим школьников, также предлагаем специальный тариф ( 1500 рублей ) на прогулочные билеты, включающие пользование всеми дорогами курорта и посещение парка «Моя Россия», — отметили представители курорта.

Дополнительные скидки для сочинских школьников будут действовать на входной билет в Музей археологии и на научно-просветительский практикум «Горной Академии». Во время увлекательных занятий юные гости смогут в игровой форме освоить массу полезных навыков поведения в горах и в лесу: научатся ставить палатку, вязать узлы, оказывать первую помощь и познакомятся с жизнью пернатых, обитающих на территории курорта «Роза Хутор».

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Курорт предлагает широкий спектр образовательных, культурно-развлекательных и спортивных программ для детей разного возраста. Большой популярностью среди детей и родителей пользуется детский кубок «Хуторёнок», участие в нём бесплатное. Зимний кубок проводится с 2016 года в дисциплинах горные лыжи и сноуборд для девочек и мальчиков разных возрастных групп. Впервые в 2022 году стал проводится и летний «Хуторёнок» в 3 дисциплинах — бег, беговел и самокат. За всё время в соревнованиях поучаствовали более 6 тыс. детей.