В Краснодаре сгорел мусоровоз
11 сентября в Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелся движущийся автомобиль
Видео с места происшествия 11 сентября опубликовали краснодарские телеграм-каналы.
Как сообщили в краевом МЧС, в 11:49 спасатели узнали о возгорании автомобиля на улице Тургенева. В момент происшествия он находился в движении.
Огонь тушили шесть человек, на место также выехали две пожарных машины. Водитель не пострадал.
Напомним, в августе в Сочи загорелся автобус с пассажирами. Прошлым летом в Краснодаре загорелась машина скорой помощи. В 2013 году на Кубани расследовали возгорание полицейской машины, при котором пострадал задержанный.