В Краснодаре сгорел мусоровоз

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр из видео в телеграм-канале «Краснодар №1|Телетайп», t.me/tipichkras
    © Кадр из видео в телеграм-канале «Краснодар №1|Телетайп», t.me/tipichkras

11 сентября в Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелся движущийся автомобиль

Видео с места происшествия 11 сентября опубликовали краснодарские телеграм-каналы.

Как сообщили в краевом МЧС, в 11:49 спасатели узнали о возгорании автомобиля на улице Тургенева. В момент происшествия он находился в движении. 

Огонь тушили шесть человек, на место также выехали две пожарных машины. Водитель не пострадал. 

Напомним, в августе в Сочи загорелся автобус с пассажирами. Прошлым летом в Краснодаре загорелась машина скорой помощи. В 2013 году на Кубани расследовали возгорание полицейской машины, при котором пострадал задержанный. 

Читайте также:

ДТП Краснодар Мусор Пожары

Новости

В Краснодаре погиб охранник продуктового магазина. В соцсетях пишут, что его зарезали воры
В Краснодаре сгорел мусоровоз
Краснодар занял последнюю строчку рейтинга городов-миллионников по озеленению
На выборах в Геленджике замглавы комиссии прятала пачку бюллетеней за «Единую Россию» под попой. Избирком пообещал не учитывать эти голоса
Минобороны России заявило о перегруппировке войск в подшефной Кубани Харьковской области
13-километровые пробки и переполненные пляжи. Как проходят вторые выходные осени на курортах Краснодарского края

Лента новостей

Реклама на сайте