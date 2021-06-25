В Краснодаре загорелась машина скорой помощи

Краснодарский край

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25 июня на улице Красных Партизан в Краснодаре сгорел автомобиль скорой помощи

Об инциденте на улице Красных Партизан сообщили в телеграм-канале «Туподар — Краснодар». Очевидцы написали, что к тушению автомобиля скорой помощи подключились проезжающие водители.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели прибыли на место в 14:41. Ликвидировать возгорание удалось через восемь минут. В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы техники.

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Причиной пожара стало возгорание в моторном отсеке автомобиля. Спасатели отметили, что в этот момент в машине не находились пациенты. Очевидцы добавили, что в ЧП никто не пострадал.

Ранее Юга.ру писали, что в центре Краснодара на проезжей части загорелся автомобиль. Также в Юбилейном микрорайоне Краснодара в ночь на 21 июня сгорели две иномарки. Причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

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