В Краснодаре загорелась машина скорой помощи

25 июня на улице Красных Партизан в Краснодаре сгорел автомобиль скорой помощи

Об инциденте на улице Красных Партизан сообщили в телеграм-канале «Туподар — Краснодар». Очевидцы написали, что к тушению автомобиля скорой помощи подключились проезжающие водители. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели прибыли на место в 14:41. Ликвидировать возгорание удалось через восемь минут. В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы техники.

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Причиной пожара стало возгорание в моторном отсеке автомобиля. Спасатели отметили, что в этот момент в машине не находились пациенты. Очевидцы добавили, что в ЧП никто не пострадал.