В Сочи на дороге загорелся автобус с пассажирами

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

На дороге в Сочи 25 августа загорелся пассажирский автобус

ЧП случилось днем 25 августа на трассе Джубга — Сочи возле остановки «Красный штурм». Происходящее на видео сняли очевидцы и опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что пассажиры вышли из автобуса на дорогу, а на асфальте пена из огнетушителя. Тушили транспортное средство самостоятельно.

Как писали Юга.ру, в июле 2021 года в краснодарской маршрутке взорвалась канистра с горючей смесью, которая находилась под пассажирским сиденьем. В результате пострадал 38-летний мужчина. Он получил ожоги 4 степени и поражение 60% тела. Несколько месяцев пострадавший пролежал в коме и умер. 

После публикации новости в краевом СК возбудили уголовное дело против водителя автобуса по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

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