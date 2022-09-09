В Краснодарском крае заработали 2,8 тыс избирательных участков. Из них 392 — в Краснодаре

В Краснодаре 9 сентября начали работать 377 постоянных и 15 временных избирательных участков. Проголосовать там можно 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00.

Всем избирателям будут давать по два бюллетеня. С помощью одного нужно проголосовать за кандидата от конкретного избирательного округа, а с помощью другого за партию в целом.

Также на избирательных участках усилят меры безопасности. Все помещения оборудовали средствами связи с полицией службами экстренного реагирования и необходимым технологическим оборудованием. На всех участках дежурят полицейские и сотрудники пожарной охраны.

Председатель городской избирательной комиссии Олег Смирнов рассказал, что в этом году в Краснодаре заработало на 17 избирательных участков больше. Также в городе будут работать 19 комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Первые итоги выборов будут известны уже 12 сентября. Окончательные результаты — в течение следующей недели.

Ранее читатели Юга.ру рассказали, что не могут найти информацию о кандидатах. Оказалось, что узнать что-то о выдвиженцах действительно непросто. Почему сложилась такая ситуация можно прочитать в нашем материале.