СМИ сообщили о возвращении трех легионеров в ФК «Краснодар»

Три иностранных игрока планируют вернуться в краснодарский футбольный клуб со следующего сезона

«РБ Спорт» 23 мая сообщил, что три легионера ФК «Краснодар» планируют вернуться в клуб и начинать подготовку к новому сезону РПЛ в сезоне 2022/23. По данным сайта, речь идет о защитниках Кайо, Кристиане Рамиресе и нападающем Джоне Кордобе.

Также в ближайшие дни совет директоров клуба объявит нового главного тренера. Сейчас его обязанности исполняет Александр Сторожук, который до этого работал с «Краснодаром-2».