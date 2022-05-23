СМИ сообщили о возвращении трех легионеров в ФК «Краснодар»
Три иностранных игрока планируют вернуться в краснодарский футбольный клуб со следующего сезона
«РБ Спорт» 23 мая сообщил, что три легионера ФК «Краснодар» планируют вернуться в клуб и начинать подготовку к новому сезону РПЛ в сезоне 2022/23. По данным сайта, речь идет о защитниках Кайо, Кристиане Рамиресе и нападающем Джоне Кордобе.
Также в ближайшие дни совет директоров клуба объявит нового главного тренера. Сейчас его обязанности исполняет Александр Сторожук, который до этого работал с «Краснодаром-2».
Ранее Юга.ру писали, что все легионеры покинули расположение клуба (приостановили контракты) из-за «специальной военной операции» в Украине. С поста главного тренера ушел немецкий специалист Даниэль Фарке и три его ассистента.
В конце минувшего сезона РПЛ ФК «Краснодар» покинули сразу три возрастных игрока: Александр Мартынович (34 года), вратарь Евгений Городов (36 лет) и полузащитник Юрий Газинский (32 года).