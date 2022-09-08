В Афипском под Краснодаром построят путепровод, который свяжет поселок с федеральной трассой А-146

Краснодарский край

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  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В поселке Афипском построят альтернативный въезд. Он разгрузит заторы на ж/д переезде

Глава Северского района Андрей Дорошевский сообщил, что начались предпроектные изыскательские работы для строительства нового въезда в поселок. По словам главы района, новый путепровод позволит сократить пробки на ж/д переезде.

Дорошевский написал, что путепровод свяжет трассы А-146 «Краснодар — Новороссийск» с дорогой «Афипский — Коваленко» через ж/д полотно в районе поселка Нефтекачка. Для строительства уже согласовали юридическое оформление земель, попадающих под строительство развязки и примыкающих дорог. Проект планируют воплотить в 2025-2027 годах.

Как писали Юга.ру, в курортный сезон в районе Нефтекачки на А-146 были сильные заторы. Иногда длина пробки достигала 10 км. Кроме того, на 19 км трассы А-146 построят автомобильную развязку. Планируется, что она значительно улучшит транспортно-логистическую обстановку и равномерно распределит потоки автомобилей. В мае проект развязки одобрила Главгосэкспертиза.

Ремонт дорог Северский район

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В Афипском под Краснодаром построят путепровод, который свяжет поселок с федеральной трассой А-146

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