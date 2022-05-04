Проект автомобильной развязки под Краснодаром одобрила Главгосэкспертиза

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект развязки под Краснодаром на трассе А-146

Напомним, решение о строительстве развязки на 19 км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский приняли еще в 2019 году. Планируется, что она значительно улучшит транспортно-логистическую обстановку и равномерно распределит потоки автомобилей. Значительная часть развязки находится на территории Адыгеи, поэтому соглашение о строительстве подписывал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Ее планируют открыть в 2022 году.

Развязка войдет в состав транспортно-распределительного узла. Она обеспечит перевозку грузов, связь между муниципалитетами и логистику Черноморского побережья, включая Крым. 

В пресс-службе Упрдор «Черноморье» 4 мая сообщили, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий реконструкции участков трассы А-146 со строительством развязки.

Проект новой развязки включает в себя пять искусственных сооружений, эстакаду через железнодорожные пути протяженностью почти 800 метров и восемь съездов. Также там установят очистные сооружения и шумозащитные экраны.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край получит 3,9 млрд рублей на строительство автодороги Черниговская — Дагомыс и Яблоновского моста. Посмотреть, как строят мост, можно здесь

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Проект автомобильной развязки под Краснодаром одобрила Главгосэкспертиза
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