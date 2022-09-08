В Ростове-на-Дону у журналистки провели обыски по делу о фейках о Вооружённых силах РФ

8 сентября к активистке и журналистке RusNews Белле Насибян силовики пришли с обысками, девушку задержали и допросили

В Ростове-на-Дону силовики провели обыски у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян. Об этом сообщил проект «ОВД-Инфо*» со ссылкой на друга задержанной. Сначала девушку увезли силовики в неизвестном направлении. Потом стало известно, что Беллу Насибян отпустили в статусе свидетельницы после опроса в Центре по противодействию экстремизму. Об этом сообщил адвокат Павел Солодовников.

По информации СМИ Ростова-на-Дону она может являться одним из администраторов каналов в соцсетях, принадлежащих бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономарёву*.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыски проходят сразу в нескольких регионах страны по местам проживания администраторов канала «Утро февраля». Кроме того, в Москве прошли обыски у модераторов телеграм-канала «Легион Свобода России».

Все эти каналы принадлежали бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономарёву*. После начала военной спецоперации он проживал в Украине. В августе стало известно, что бывший депутат Госдумы заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.

Кто такой Илья Пономарёв*? Был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов, состоял во фракции «Справедливой России». С 2014 года проживает в эмиграции. В 2015 году Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарёва депутатской неприкосновенности из-за расследования по делу о растрате средств фонда «Сколково». Затем Следственный комитет РФ возбудил в отношении Ильи Пономарёва уголовное дело. В 2015 году он был объявлен в международный розыск.

Ранее Юга.ру писали, что суд оштрафовал полицейского из Крымского района на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии России. Также на Кубани за дискредитацию войск РФ получили штрафы активисты из Анапы, Туапсе и Сочи.

* Минюст внес в реестр иноагентов