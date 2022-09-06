Изначально срок годности вакцины «Спутник V» составлял 6 месяцев. В мае срок годности до 8 месяцев продлили «по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше 8 месяцев еще не было», — пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. В августе глава компании «Инновационная фармацевтика» Наталья Рабинович объяснила «Российской газете» еще подробнее, почему производители вакцин могут продлевать их срок годности:

«Срок годности на любой препарат или вакцину устанавливается на основании лабораторных исследований стабильности. Если на препарате написано, что срок годности два года, это означает, что он хранился и исследовался два года, тестировался в разных температурных режимах, и было доказано, что его свойства сохраняются. У производителей вакцин не было двух лет, вакцина нужна была срочно, поэтому при ее регистрации был установлен минимальный срок годности».

5 сентября срок годности вакцин продлили до 9-12 месяцев в зависимости от площадки производства препаратов. О продлении сообщил телеграм-канал Минздрава Краснодарского края. В сообщении рассказали, что в больнице каждую упаковку проводят через федеральную систему мониторинга лекарств, сканируя штрих-код. Так медицинские сотрудники получают информацию о препарате, в том числе — о сроке его годности.