Минздрав РФ продлил сроки годности уже выпущенных вакцин «Спутник V». Фармацевты объяснили, почему так можно
Министерство здравоохранения РФ продлило срок годности для вакцин НИЦ Гамалеи до 9-12 месяцев
Изначально срок годности вакцины «Спутник V» составлял 6 месяцев. В мае срок годности до 8 месяцев продлили «по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше 8 месяцев еще не было», — пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. В августе глава компании «Инновационная фармацевтика» Наталья Рабинович объяснила «Российской газете» еще подробнее, почему производители вакцин могут продлевать их срок годности:
«Срок годности на любой препарат или вакцину устанавливается на основании лабораторных исследований стабильности. Если на препарате написано, что срок годности два года, это означает, что он хранился и исследовался два года, тестировался в разных температурных режимах, и было доказано, что его свойства сохраняются. У производителей вакцин не было двух лет, вакцина нужна была срочно, поэтому при ее регистрации был установлен минимальный срок годности».
5 сентября срок годности вакцин продлили до 9-12 месяцев в зависимости от площадки производства препаратов. О продлении сообщил телеграм-канал Минздрава Краснодарского края. В сообщении рассказали, что в больнице каждую упаковку проводят через федеральную систему мониторинга лекарств, сканируя штрих-код. Так медицинские сотрудники получают информацию о препарате, в том числе — о сроке его годности.
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»:
Поскольку на уже выпущенных упаковках указаны прежние даты, граждане могут узнать актуальный срок годности через мобильное приложение «Честный знак», отсканировав код маркировки.
Как сообщали Юга.ру, систему маркировки товаров в РФ внедряли с 2016 года. В декабре 2021 года QR-коды появились на всей молочной продукции. По задумке, это должно снизить количество некачественной продукции.
В феврале 2022 года в пункте вакцинации сказали, что в Краснодаре закончился «Спутник Лайт». Минздрав ответил Юга.ру, что все исправит. В марте чиновники Краснодарского края решили ослабить антиковидные меры — отменить QR-коды в общественных местах и открыть фудкорты. Однако в августе в РФ начался новый рост заболеваемости: впервые с марта в стране выявили более 40 тыс. заражённых. На Кубани эта цифра выросла с 9 до 1460 заболевших в сутки за два месяца.