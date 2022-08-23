Разворачивают дополнительные койки и фиксируют больше тысячи заражённых в сутки. Что известно об эпидемии коронавируса в Краснодарском крае?
20 августа в России впервые с марта выявили более 40 тысяч заражённых коронавирусом. Скачок наблюдают по всей стране. Так, в Краснодарском крае за два месяца эта цифра выросла с 9 до 1460 заболевших в сутки.
Поможет ли вакцинация от новых разновидностей «омикрона»? Вернут ли ограничения? И что происходит в краснодарских инфекционных больницах? Собрали всё, что известно об эпидемии на Кубани.
Как болеют сейчас?
23 августа замминистра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская сказала, что в регионе развернули дополнительные ковидные койки. Во взрослой и детской инфекционных больницах Краснодара, инфекционных больницах №2 Сочи, №3 Новороссийска и №4 Армавира теперь работает 620 мест для коронавирусных больных.
«5% из них [коек] сегодня свободно, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся шесть пациентов. На 1 августа у нас было 175 коек, и почти 23% из них пустовали», — подчеркнула Вязовская.
В самые тяжелые месяцы пандемии регион разворачивал до 7,7 тыс. ковидных коек в 28 госпиталях одновременно.
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Один из врачей краевой клинической больницы № 1 рассказал, что летом удалось вернуть ковидную реанимацию в обычный режим работы, но меньше чем через месяц её снова переориентировали на коронавирусных пациентов.
«По нашей больнице рост есть, но он пока меньше, чем в прошлые пики, когда закрывали большую часть старого корпуса под инфекционный госпиталь. В красную зону закрыли одну реанимацию, среди поступающих есть и тяжёлые случаи», — сообщил источник Юга.ру в больнице.
Хотя статистика по коронавирусу в регионе последние недели растёт и бьёт полугодовые рекорды, в графике заражений есть спады: например, они пришлись на вторники 9, 16 и 23 августа — возможно, это происходит из-за замедления тестирования в выходные.
За последние сутки в крае выявили 469 заболевших. В выходные цифры были в три раза больше: 1413 случаев заражения в субботу и 1460 в воскресенье.
Как выздоравливают и умирают?
Волнообразный график и у статистики выздоровлений: сегодня их всего 7, тогда как в субботу — более тысячи. Согласно последним рекомендациям Минздрава, выздоровевшими считаются пациенты с насыщением крови кислородом выше 96% и температурой ниже 37,2, если с начала лечения прошло больше недели и симптомов болезни не осталось.
В последние месяцы в Краснодарском крае фиксируют от 0 до 2-3 летальных исходов от ковида в день. На прошлом пике заболеваемости, в феврале, от коронавируса ежедневно умирали 10-17 человек.
«Кентавр» и «дельтакрон»
Все рекомендации Роспотребнадзора за последние полгода связаны с особенностями распространения омикрон-штамма. Однако, врачи сообщают про его новые варианты. 11 августа ТАСС рассказал о шести пациентах, легко переболевших из-за «дельтакрона» (редкий гибрид штамма «дельта», который вызвал значительный рост смертности и осложнений осенью 2021 года, и «омикрона») — госпитализация им не понадобилась. В июле появились зараженные другим мутировавшим «омикроном» — этот штамм называют «кентавром». Течение болезни и заразность не вызывают опасений у медиков.
Помогают ли старые прививки от новых штаммов?
Согласно исследованию, которое опубликовали в июньском номере медицинского журнала Vaccines, «Спутник V» и «Спутник Лайт» хорошо защищают от тяжёлого течения болезни, вызванной «омикроном», и госпитализаций. Это же исследование подтвердило эффективность ревакцинаций каждые полгода. В Центре имени Гамалеи уже работают над адаптацией «Спутника» к новым вариантам штаммов, чтобы снизить число заражений. Когда вакцина поступит в медучреждения, не сообщают.
Для подростков 12-17 лет есть «Спутник М». А людям, которым противопоказана вакцинация от коронавируса из-за острых хронических заболеваний, в поликлиниках Краснодарского края предлагают назальный спрей «Эвушелд». Уточнять наличие нужных препаратов в медучреждениях необходимо по телефону регистратуры.
Получить основную или бустерную дозу прививки по-прежнему можно в государственных поликлиниках даже не по месту жительства. Правда, иногда желающим приходится подолгу ждать «пару», потому что ампула «Спутника» рассчитана на две дозы. Список прививочных кабинетов края опубликован на сайте. Записаться можно через Госуслуги, если регион проживания совпадает с пропиской, или по телефону уточнить правила записи в удобной поликлинике из списка.
Мобильные пункты вакцинации в торговых центрах больше не работают. В кубанском минздраве сказали, что снова открывать их в ближайшее время не планируют.
Вернут ли ограничения?
Во время последней большой волны ковида, после новогодних праздников, оказалось, что с рекордным ростом заболеваний число госпитализаций и летальных исходов не выросло так же сильно. В Роспотребнадзоре это связали с тем, что «омикрон» более заразен, но течение болезни при нём легче, большинство пациентов переносят его как обычный ОРВИ или вообще без симптомов.
По данным главного оперштаба России по борьбе с коронавирусом, в начале августа уровень коллективного иммунитета в России снизился до 7,4%. Это значит, всего несколько процентов населения страны имели благодаря прививке или перенесённому заболеванию антитела к вирусу. Напомним, в феврале Анна Попова заявляла о необходимости нарастить этот показатель до 90%. При этом, 18 августа оперштаб временно прекратил публиковать данные о коллективном иммунитете россиян: из-за распространения новых штаммов методику оценки корректируют.
Весной многие региональные управления Роспотребнадзора смягчили коронавирусные ограничения, а 1 июля по всей стране отменили масочный режим, социальную дистанцию и вход в общественные места по QR-коду о вакцинации.
Хотя 12 августа вице-губернатор Кубани Анна Минькова заявила о росте заболеваемости в пять раз за месяц, местный Роспотребнадзор пока не собирается возвращать ограничения. В федеральном ведомстве так же уверены, что это не понадобится.
Несмотря на это, в силе остались рекомендации носить маску, оставаться дома при любых симптомах болезни и ревакцинироваться раз в полгода, в том числе, после перенесённого Covid-19. Но, кажется, в Краснодарском крае эти рекомендации соблюдают только сотрудники «Магнита» — сегодня компания вернула масочный режим для их защиты.
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