Разворачивают дополнительные койки и фиксируют больше тысячи заражённых в сутки. Что известно об эпидемии коронавируса в Краснодарском крае?

20 августа в России впервые с марта выявили более 40 тысяч заражённых коронавирусом. Скачок наблюдают по всей стране. Так, в Краснодарском крае за два месяца эта цифра выросла с 9 до 1460 заболевших в сутки. Поможет ли вакцинация от новых разновидностей «омикрона»? Вернут ли ограничения? И что происходит в краснодарских инфекционных больницах? Собрали всё, что известно об эпидемии на Кубани. Как болеют сейчас? 23 августа замминистра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская сказала, что в регионе развернули дополнительные ковидные койки. Во взрослой и детской инфекционных больницах Краснодара, инфекционных больницах №2 Сочи, №3 Новороссийска и №4 Армавира теперь работает 620 мест для коронавирусных больных. «5% из них [коек] сегодня свободно, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся шесть пациентов. На 1 августа у нас было 175 коек, и почти 23% из них пустовали», — подчеркнула Вязовская. В самые тяжелые месяцы пандемии регион разворачивал до 7,7 тыс. ковидных коек в 28 госпиталях одновременно.

Один из врачей краевой клинической больницы № 1 рассказал, что летом удалось вернуть ковидную реанимацию в обычный режим работы, но меньше чем через месяц её снова переориентировали на коронавирусных пациентов. «По нашей больнице рост есть, но он пока меньше, чем в прошлые пики, когда закрывали большую часть старого корпуса под инфекционный госпиталь. В красную зону закрыли одну реанимацию, среди поступающих есть и тяжёлые случаи», — сообщил источник Юга.ру в больнице. Хотя статистика по коронавирусу в регионе последние недели растёт и бьёт полугодовые рекорды, в графике заражений есть спады: например, они пришлись на вторники 9, 16 и 23 августа — возможно, это происходит из-за замедления тестирования в выходные. За последние сутки в крае выявили 469 заболевших. В выходные цифры были в три раза больше: 1413 случаев заражения в субботу и 1460 в воскресенье.

Число заражений, смертей и госпитализаций в Краснодарском крае до 23 августа 2022 года © Скриншот сайта https://yandex.ru/covid19/stat

Прирост заражений в Краснодарском крае с 10 января по 23 августа © Скриншот сайта https://datalens.yandex/

Прирост заражений в Краснодарском крае с 21 июня по 23 августа © Скриншот сайта https://datalens.yandex/

Выздоровления в Краснодарском крае с 1 июля по 23 августа © Скриншот сайта https://datalens.yandex/

Смерти от коронавируса в Краснодарском крае с октября 2021 года. На пике в ноябре — 72 летальных исхода за сутки. 23 августа зафиксировано 0 смертей © Скриншот сайта https://datalens.yandex/

Как выздоравливают и умирают? Волнообразный график и у статистики выздоровлений: сегодня их всего 7, тогда как в субботу — более тысячи. Согласно последним рекомендациям Минздрава, выздоровевшими считаются пациенты с насыщением крови кислородом выше 96% и температурой ниже 37,2, если с начала лечения прошло больше недели и симптомов болезни не осталось. В последние месяцы в Краснодарском крае фиксируют от 0 до 2-3 летальных исходов от ковида в день. На прошлом пике заболеваемости, в феврале, от коронавируса ежедневно умирали 10-17 человек. «Кентавр» и «дельтакрон» Все рекомендации Роспотребнадзора за последние полгода связаны с особенностями распространения омикрон-штамма. Однако, врачи сообщают про его новые варианты. 11 августа ТАСС рассказал о шести пациентах, легко переболевших из-за «дельтакрона» (редкий гибрид штамма «дельта», который вызвал значительный рост смертности и осложнений осенью 2021 года, и «омикрона») — госпитализация им не понадобилась. В июле появились зараженные другим мутировавшим «омикроном» — этот штамм называют «кентавром». Течение болезни и заразность не вызывают опасений у медиков. Помогают ли старые прививки от новых штаммов? Согласно исследованию, которое опубликовали в июньском номере медицинского журнала Vaccines, «Спутник V» и «Спутник Лайт» хорошо защищают от тяжёлого течения болезни, вызванной «омикроном», и госпитализаций. Это же исследование подтвердило эффективность ревакцинаций каждые полгода. В Центре имени Гамалеи уже работают над адаптацией «Спутника» к новым вариантам штаммов, чтобы снизить число заражений. Когда вакцина поступит в медучреждения, не сообщают.