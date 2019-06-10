Маркировка товаров стала обязательной. Зачем она нужна и как ею пользоваться

С 1 января в России ввели обязательную маркировку товаров. С 2016 года она работала в качестве эксперимента. Специальные коды сначала появились на меховых изделиях, затем на лекарствах, алкоголе и табачной продукции. Теперь специальный код должен появиться на обуви, шинах, парфюмерной продукции, одежде и фотокамерах. В дальнейшем маркировку распространят и на другие товары. Юга.ру вместе с компанией «Эвотор» рассказывают, как работает система маркировки товаров, кому и зачем она нужна и как ею пользоваться.

Зачем нужна маркировка Главная цель — очистить рынок от поддельной продукции. Еще маркировка помогает отследить движение товара от производителя к потребителю. Все это должно улучшить качество продукции и сделать рынок более прозрачным. Каждый товар будет иметь уникальный код, который ставит производитель. Все продавцы (как оптовые поставщики, так и розничные магазины) должны просканировать код при покупке товара и при его продаже — так надзорный государственный орган будет видеть, что товар прошел через продавца, а также сколько продукции купил магазин, сколько продал и по какой цене.

Потребитель — последний в этой цепочке, ведь именно ему важно качество товара. С помощью приложения «Честный знак» можно получить информацию о производителе, дате производства, сроке годности, узнать максимальную розничную цену. Для этого необходимо отсканировать код товара. Если это подделка, код не считается или же появится информация о другом товаре. В таком случае в приложении можно оформить и отправить жалобу в надзорный орган (Роспотребнадзор). скачать на ios скачать на android

Какие этапы ввода маркировки для табака и других товаров Для каждого типа товаров сроки и правила маркировки разные. Например, табак начали маркировать еще в прошлом году. Сначала в качестве эксперимента, теперь — обязательно. Коды будут наносить на сигареты с фильтром и без, а также папиросы. С 1 марта по 30 июня все участники табачного рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подключиться к системе электронного документооборота (ЭДО).

Как работает система маркировки табака?



Схема работы системы похожа на ЕГАИС для алкоголя. Для маркировки табачной продукции используют технологию Data Matrix. Это двухмерный код, который наносят на пачки, блоки, коробки. Считывают его 2D-сканером.

С 1 июля розничные магазины должны уметь продавать маркированный табак, а немаркированный могут распродавать еще год — до 1 июля 2020-го. Потом продавать сигареты и папиросы можно будет только с маркировкой. Пачка без кода будет считаться подделкой. Обувь и лекарства из перечня семи высокозатратных нозологий (дорогостоящих препаратов, необходимых больным гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими болезнями) начнут также маркировать с 1 июля. Фотоаппараты, одежду, духи и шины — с 1 декабря.

Что делать магазинам Регистрация. Те, кто продает табак, уже сейчас должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак» и иметь КЭП. Если продавец использует онлайн-кассу «Эвотор», то отчеты в «Честный знак» можно отправлять прямо с нее. Как это сделать, можно прочитать в блоге компании. Оборудование. В работе продавцу понадобится 2D-сканер — он умеет читать двухмерные коды. Чтобы проверить, подходит ли ваш сканер к продаже маркированного табака, считайте код (это образец). Прибор должен запищать.

Тем, кто в том числе продает алкоголь и работает с системой ЕГАИС, покупать новый сканер не придется — подойдет тот, что используется для акцизных марок. Другие продавцы. Как готовиться к вводу маркировки продавцам лекарств, одежды, обуви, фотоаппаратов, духов и шин, точных инструкций пока нет. Следите за новостями на marka.evotor.ru или на честныйзнак.рф.