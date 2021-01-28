«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону». Как проходит вакцинация от ковида за границей

Юга.ру поговорили с краснодарцами, живущими за границей, и узнали о том, как проходит вакцинация от коронавируса в разных странах мира.

США

Алексей Бражников, живет в Вашингтоне. Автор и режиссер документального кино, уехал из России в 2011 году.

— В Америке в январе было зарегистрировано рекордное количество смертей из-за ковида: на сегодняшний день уже больше 80 тысяч человек. Спасительную вакцину здесь ждали давно, но на всех желающих ее не хватает. Совсем недавно, во время инаугурации нового президента, общался на улицах по работе с прохожими, и большинство говорили, что вакцинация — одна из основных причин, по которой они голосовали за Байдена. Была надежда на то, что его администрация сможет быстро справиться с пандемией на территории США. Байден пообещал доставить людям сто миллионов прививок в первые сто дней президентства, но просил при этом все эти сто дней маски по-прежнему не снимать. Люди поверили, и многие по простоте душевной решили, что вакцины теперь можно будет получить всем желающим чуть ли не в любой аптеке. Теперь в аптеках висят таблички, сообщающие о том, что здесь никого не вакцинируют. Сам такие видел сегодня. В общем, вакцины пообещали, но быстрее пока вакцинировать народ не могут. Пока, наоборот, судя по статистике, за последние несколько дней количество прививаемых упало по сравнению с тем, что было хотя бы несколько недель назад. Всего в США первую дозу вакцины получило 6% населения. Власти продолжают обещать, а как будет на деле, посмотрим.

Светлана Карслиоглу, живет в Дублине, штат Калифорния. Работает удаленно, переехала в США из Краснодара в 2011 году.

— В Америке началась массовая вакцинация против COVID-19, однако в данный момент приоритет отдается essential workers, включая медперсонал, персонал госучреждений, работников транспорта и других. Прививку от коронавируса могут получить и пожилые люди старше 65 лет. Насколько мне известно, назначить время вакцинации довольно сложно и надо ждать очереди. С другой стороны, нет ощущения, что люди повально бегут прививаться. Даже если получить вакцину сейчас, это не отменяет социального дистанцирования и ношения маски.

В обозримом будущем, мне кажется, к нормальной жизни мы не вернемся. Все равно нужно, чтобы большинство людей имели какой-то иммунитет к вирусу, чтобы, в свою очередь, можно было снять маски. Скорее всего, нам придется приспособиться к некоторым изменениям, таким как ношение маски и невозможность путешествовать. Эти перемены останутся с нами на долгое время.

Что касается моей семьи, мы не торопимся прививаться. Для нас это не крайняя необходимость на данный момент, так как мы работаем из дома и в постоянном карантине. Несколько дней назад применение вакцины компании Moderna было приостановлено из-за сильной аллергической реакции у большого процента пациентов. Для меня это красный флаг, и лучше подождать, когда будет больше результатов. Ведь неизвестно, насколько вакцина окажется эффективна против новых вариантов вирусов. Ранние результаты показали, что эффективность вакцины компании Pfizer — 95%. Однако данных о новых вариантах нет.

Возможно, будет как с вакциной от гриппа — вирус станет меняться каждый год, и эффективность вакцины не будет превышать 30—50%. В общем, хочется увидеть более долгосрочные результаты и возможные побочные эффекты, прежде чем прививаться. Когда больше данных будет доступно, мы, конечно же, пойдем за прививками.

Австралия

Влада Васильева, живет в Канберре, работает на госслужбе и преподает в университете, переехала из Краснодара в 2004 году.

— В Австралии вакцинация начнется в феврале. Будут использоваться в основном вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. До меня очередь дойдет, скорее всего, к концу года, что меня устраивает. Прививаться большинство собирается добровольно. В Австралии в принципе очень высокий уровень вакцинации от всего. Один из самых высоких в мире. В перспективе, без вакцинации от ковида никто не сможет в Австралию въезжать и выезжать, так что сопротивление бесполезно!

Срочности нет, потому что самого ковида в популяции нет. Вакцинация проводится для того, чтобы открыть границы. Прививки бесплатные для всех. Прививать будут по очереди начиная с групп, для которых это наиболее актуально. Здоровых взрослых, работающих из дома, будут прививать в последнюю очередь. Не думаю, что будет персональное приглашение. Просто объявят, где можно привиться. А там уже сам записываешься на удобное время. Побочки не боюсь. Но, если выяснится, что вакцина работает только полгода, мне выгоднее привиться ближе к подъему железного занавеса.

Канада

Ольга Волошина, Монреаль, провинция Квебек. Уехала из Краснодара в 2007 году, занимается фото- и видеосъемкой.

— Массовой вакцинации пока нет — прививают только пожилых и медиков, все по желанию. Пока у нас тишина, видимо, вызывают из больницы или Минздрава, когда придет твоя очередь. Мы относимся к вакцинации как к неизбежному, сами планируем, конечно, как только дойдет очередь. Может, к сентябрю или позже. Не знаю, можно ли выбрать конкретную вакцину. Я бы лучше выбрала Moderna, ее на год хватает, говорят, а Pfizer — на полгода.

Наш премьер сказал на прошлой неделе, что вакционных паспортов в Канаде точно никогда не будет. В то же время проводятся опросы населения — и думают, делать ли вакцину обязательной. Говорят, 70% людей за обязательную вакцину. А 80% хотят, чтобы вакцина была обязательной для офисных работников и всех, кто хочет летать. Но это всё обсуждения, никакой конкретики. Прививок боятся конспирологи — те же люди, что кричали, мол, антенны 5G распространяют «корону».

Германия

Валерия Хан, живет в Дюссельдорфе, работает врачом, переехала из Краснодара в 2017 году.

— В моей больнице всех сотрудников разделили на категории в зависимости от контакта с пациентами, пока вакцины всем желающим не хватает. Всего захотели привиться чуть больше 50% сотрудников. Сейчас на полную скорость не прививают из-за логистических проблем. Я переболела и надеюсь, что мой иммунитет сохранится на 2021 год. Затем привьюсь. Кстати, пока болела, посмотрела на все тест-центры и очень впечатлилась. Мы даже ездили в центр, где тестировали посетителей через окно машины. Вакцинация у нас бесплатная. Но, насколько я знаю, основному населению пока вакцину не предлагают. Зато развернулась очень интересная дискуссия в правовом поле. Можно ли дискриминировать непривитых? Кто имеет право знать, привит человек или нет?

Нидерланды

Маргарита Ковалева, живет в Утрехте, работает из дома, переехала из Краснодара в 2019 году.

— Массовая вакцинация у нас началась 6 января. Пока есть вакцина BioNTech/Pfizer. В числе первых, кто получает вакцину, — медработники неотложки, работники домов престарелых и сами резиденты этих домов. Насколько я знаю, уже вакцинировали почти 80 тыс. человек. Есть официальный план вакцинации, где описаны временные промежутки, категории людей и вакцины, которые будут доступны (и там не только Pfizer, но и AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson, GSK/Sanofi).

Взрослых младше 60 лет без хронических заболеваний (а нас в стране таких 7,1 млн) собираются начать прививать в мае и планируют уложиться до конца сентября. Но все это, конечно, зависит от поставок вакцин, от провинции, где ты живешь, того, насколько охотно люди захотят делать прививку.