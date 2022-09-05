В Краснодаре жители Восточно-Кругликовского микрорайона попросили помощи у губернатора Кубани. Их дома хотят снести для строительства трамвайной ветки

Напомним, в 2018 году в Краснодаре решили построить трамвайную ветку в Восточно-Кругликовский микрорайон. Она должна была пройти по улице Красных Зорь от Достоевского по Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Героев-Разведчиков с разворотным кольцом на Домбайской, 8/1 в Прикубанском округе. Но затем её предложили тянуть по проезду Новосельскому вместо улицы Жлобы.

Жители проезда Новосельского выступили против такого решения. Дело в том, что для строительства по такому варианту необходимо снести несколько десятков домов. Полную историю об этом можно прочитать здесь.

В апреле 2022 года в мэрии Краснодара сообщили, что утвердили вариант строительства по проезду Новосельскому. Власти обещали изменить параметры автомобильной дороги. Предполагается, что если она не будет четырехполосной, то придется изымать меньше участков. Также строительство по проезду отражено в генплане города.

Жители района 5 сентября обратились в редакцию Юга.ру и рассказали, что решили попросить помощи у губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Они записали видеообращение, в котором сказали, что под снос попали дома в переулке Калининском, проезде Новосельском и на улицах 1-го Мая, Дачной, Российской, Красных Зорь.

«Руководство города не раз озвучивало обещания, что прокладка маршрута не затронет наши дома. И после этого власти вновь предлагают вернуться к обсуждению сноса наших домов и вернуть прохождение трамвая через наши участки. Власть беспокоит дополнительное количество поворотов у трамвайного полотна и, к сожалению, совсем не беспокоит, что могут пострадать несколько сотен коренных краснодарцев, пенсионеров и ветеранов», — сказали жители.