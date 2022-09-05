В Краснодаре жители Восточно-Кругликовского микрорайона попросили помощи у губернатора Кубани. Их дома хотят снести для строительства трамвайной ветки
Жители Восточно-Кругликовского микрорайона в Краснодаре записали видеообращение губернатору Кубани. Они просят не сносить дома для строительства трамвайной ветки
Напомним, в 2018 году в Краснодаре решили построить трамвайную ветку в Восточно-Кругликовский микрорайон. Она должна была пройти по улице Красных Зорь от Достоевского по Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Героев-Разведчиков с разворотным кольцом на Домбайской, 8/1 в Прикубанском округе. Но затем её предложили тянуть по проезду Новосельскому вместо улицы Жлобы.
Жители проезда Новосельского выступили против такого решения. Дело в том, что для строительства по такому варианту необходимо снести несколько десятков домов. Полную историю об этом можно прочитать здесь.
В апреле 2022 года в мэрии Краснодара сообщили, что утвердили вариант строительства по проезду Новосельскому. Власти обещали изменить параметры автомобильной дороги. Предполагается, что если она не будет четырехполосной, то придется изымать меньше участков. Также строительство по проезду отражено в генплане города.
Жители района 5 сентября обратились в редакцию Юга.ру и рассказали, что решили попросить помощи у губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Они записали видеообращение, в котором сказали, что под снос попали дома в переулке Калининском, проезде Новосельском и на улицах 1-го Мая, Дачной, Российской, Красных Зорь.
«Руководство города не раз озвучивало обещания, что прокладка маршрута не затронет наши дома. И после этого власти вновь предлагают вернуться к обсуждению сноса наших домов и вернуть прохождение трамвая через наши участки. Власть беспокоит дополнительное количество поворотов у трамвайного полотна и, к сожалению, совсем не беспокоит, что могут пострадать несколько сотен коренных краснодарцев, пенсионеров и ветеранов», — сказали жители.
Также жители наклеили на свои заборы плакаты с надписью «Стоп снос»:
Вот так выглядит на карте зона сноса домов:
Жители района неоднократно выступали против сноса домов и жаловались в мэрию. Но там отвечают, что решение о сносе принято законно.
«Согласно ч. 1 ст. 56.3 Земельного кодекса РФ, изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и утвержденными проектами планировки территории», — сказано в ответе департамента архитектуры и градостроительства.
Как писали Юга.ру, 31 марта в Краснодаре открылось трамвайное движение по новой ветке на улице Московской. Ее строили с января 2021 года. Репортаж с запуска трамвая можно почитать здесь.