Росстат оценил численность населения Краснодара в 1,1 млн человек

Напомним, 30 мая Росстат объявил Краснодар городом-миллионником. По предварительным данным, озвученным в ноябре 2021 года, численность населения кубанской столицы составила 1,7 млн человек.

Но по последним данным оказалось, что в Краснодаре проживает 1,1 млн человек, сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на Медиаофис ВПН. По оценкам Росстата, по числу населения среди миллионников город находится на 13 месте.

Отметим, Краснодар признали миллионником еще в сентябре 2018 года. Кроме того, в 2016 году Владимир Евланов говорил, что в городе проживают 1,2 млн человек. А бывший мэр краевого центра Евгений Первышов сказал, что статус миллионника не принесет городу больше денег из бюджета. Практики финансирования таких городов уже нет.