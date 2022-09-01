Одна из российских фабрик IKEA возобновила работу. Но магазины не откроются

В Ленинградской области с 1 сентября заработала фабрика IKEA. Это связано с продажей компании

С 1 сентября в Тихвине Ленинградской области заработала фабрика IKEA. Руководство и название не изменилось. Работу там возобновили в рамках предпродажной подготовки предприятия, сообщил ТАСС.

На предприятии будут работать 500 оставшихся сотрудников в две смены — неделю работают, неделю простой. С 5 сентября заработают еще две фабрики в Вятке и Новгороде.

Отметим, в России есть четыре завода компании — в Ленинградской, Кировской, Новгородской и Московской областях. В Краснодарском крае магазина IKEA нет, но он есть в поселке Яблоновском под Краснодаром. Сейчас он работает только на выдачу оформленных ранее заказов.

Напомним, все магазины IKEA закрылись в России 3 марта. Они должны были открыться через 3 месяца, но позже компания сообщила об уходе из России. Перед закрытием магазин устроил онлайн-распродажу. Она длилась больше месяца.

Также об уходе из России и финальной распродаже сообщил магазин H&M. Сейчас ритейл работает в офлайн-режиме, пока не продаст большую часть товара.