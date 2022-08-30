В Сочи приезжим педагогам будут платить по 15 тыс. рублей на аренду жилья

Учителям, переехавшим в Сочи из других регионов, буду оплачивать часть аренды жилья

В Сочи с 1 сентября учителям, переехавшим из других регионов, ежемесячно будут компенсировать часть расходов на аренду жилья. Сумма льготы составит 15 тыс. рублей, сообщили в мэрии Сочи.

Деньги могут получить работники школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, педагоги и работники сферы культуры и спорта. В городском бюджете на эти цели заложены около 94 млн рублей.

«В 2022 году администрацией Сочи принято стратегическое решение о компенсации части расходов за аренду жилья в размере 15 тысяч рублей ежемесячно педагогам, работающим в Сочи, приехавшим из других регионов России. Это важная мера социальной поддержки, о которой просили работники отрасли», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Отметим, по данным сервиса «Авито», в среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры в Сочи составляет 25-35 тыс. рублей. В центральном районе города стоимость аренды составляет около 40 тыс. рублей. Двухкомнатная квартира дороже — средний ценник составляет 50-60 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в начале июля Сочи и Геленджик вошли в российский топ-3 по цене на недвижимость. 1 июля в Сириусе продавали самый дорогой пентхаус в России — по 6,5 млн рублей за кв. м. Также риелторы подсчитали, что за два года частные дома в Сочи подорожали на 20 млн рублей.