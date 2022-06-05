Сочи и Геленджик вошли в российский топ-3 по цене на недвижимость

Аналитики федеральной компании «Гаражи» составили рейтинг городов России с самыми высокими ценами на жильё, сообщают «Известия».

Возглавляет список с огромным отрывом Москва — в столице средняя стоимость готового квадратного метра в сегменте «масс-маркет» составляет 336,4 тыс. рублей. А вот две следующие строчки занимают города Краснодарского края. Второе место в рейтинге занял Сочи (в среднем 278 тыс. рублей за кв. м), третье — Геленджик (229,9 тыс. рублей за кв. м).

По оценкам экспертов, в Сочи и Геленджике средняя цена жилья за последние два года выросла в 3-4 раза. Это связывают с выросшим интересом к недвижимости на отечественных курортах — сначала из-за пандемии, затем ввиду санкционных ограничений. В Сочи дополнительным катализатором стало временное ограничение на новое строительство, введенное мэрией.

В целом же по стране сразу в девяти городах средние цены на жилье превысили психологическую отметку в 150 тысяч за метр. Это Санкт-Петербург (216,3 тыс.), Ялта (201,3 тыс.), Севастополь (174,4 тыс.), Владивосток (163,5 тыс.), Новый Уренгой (160 тыс.) и Южно-Сахалинск (157,5 тыс.).

«В большей части этих городов в краткосрочной перспективе мы прогнозируем тренд на снижение средней стоимости квадратного метра, поскольку за последние пару лет был слишком активный рост цены недвижимости, несопоставимый с ростом доходов потенциальных покупателей», уверен директор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

Отметим, что по итогам 2021 года всероссийским лидером по росту цен на вторичную недвижимость стал Краснодар.