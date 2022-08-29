«Ростелеком» обеспечил цифровую связь для онлайн-трансляции фестиваля адыгейского сыра

«Ростелеком» совместно с оператором спутниковой связи «РТКОММ» обеспечили интернет-трансляцию фестиваля адыгейского сыра

Телеком-специалисты проложили оптический кабель пропускной способностью 1 Гбит/с к площадке фестиваля неподалеку от станицы Даховской, где проходили главные события мероприятия. Параллельно специалисты «РТКОММ» организовали спутниковый канал связи в качестве резервного.

Накануне события «РТКОММ» протестировал работоспособность резервного канала связи, организованного с помощью спутниковых технологий для подстраховки основного оптического. Во время пробного включения сигнал был стабильным и обеспечил оптимальную для трансляции скорость передачи данных и высокое качество изображения и звука.

XI фестиваль адыгейского сыра проходил 27-28 августа на Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз. В этом году праздник прошёл в честь 100-летия государственности Адыгеи. Двухдневная программа мероприятия включала сыроварение, приготовление национальных блюд и их дегустацию, выступление творческих коллективов, мастер-классы по народным промыслам и различные конкурсы.

«Место проведения мероприятия не самое простое с точки зрения прокладки волоконно-оптических линий связи. Площадка фестиваля находится в горах, где сложный пересеченный рельеф и труднодоступная связь. Но благодаря тому, что ранее «Ростелеком» реализовал в Адыгее программу по устранению цифрового неравенства и обеспечил доступом в интернет малые населенные пункты, мы смогли за короткое время проложить оптический кабель от точки доступа в станице Даховской к площадке фестиваля и обеспечили возможность трансляции в интернете для всех желающих», — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

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«Фестиваль самого популярного и знаменитого адыгейского продукта, символа Республики — значимое ежегодное событие. Он широко известен за пределами Адыгеи и привлекает множество гостей и туристов со всей России и из-за рубежа. В этот юбилейный год, когда мы отмечаем 100-летие государственности нашей республики, фестиваль проводился с особым размахом. Возможность его трансляции в режиме реального времени имела большое значение: нам важно, чтобы все желающие, кто не смог посетить событие, приобщились к нашему празднику и оценили его красоту», — отметил министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев.