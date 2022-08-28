Чиновники Краснодарского края назвали очередного погибшего спустя два месяца
26 августа власти Новокубанского района передали награду родственникам солдата, погибшего во время специальной военной операции в Украине
Рядовой, механик-водитель Михаила Дорошенко погиб во время СВО 21 июня 2022 года. Его похоронили в поселке Зорька Новокубанского района. Посмертный Орден мужества передали его матери Аиде Айрапетян.
В передаче награды участвовали председатель районного Совета депутатов Евгений Шутов, военный комиссар Армавира, Новокубанского и Успенского районов Николай Юров заместители главы Новокубанского района и родственники Михаила Дорошенко.
«Не переживай, мама, я не там»:
«Мы никогда не думали, что к фамилиям ветеранов Великой Отечественной войны, высеченных на памятниках, добавятся имена молодых ребят, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с украинскими националистами», — высказался Шутов. Об этом сообщил сайт администрации Новокубанского района.
Как сообщали Юга.ру, 5 августа Кубанское казачье общество сообщило о смерти заместителя атамана казаков из Новороссийска на СВО в Украине, не уточнив место и дату гибели. 19 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил казаков, участвовавших в СВО в Украине, не назвав ни общее число награжденных, ни число награжденных посмертно.
19 июля Прилепин рассказал о гибели своего однополчанина, казака с позывным «Кубань». Он стал персонажем книги «Некоторые не попадут в ад», изданной в 2019 году и рассказывающей о буднях вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим их начальник штаба сказал литератору: «К концу спецоперации от твоей книги останется только книга».