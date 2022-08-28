Чиновники Краснодарского края назвали очередного погибшего спустя два месяца

Краснодарский край

Распечатать

  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

26 августа власти Новокубанского района передали награду родственникам солдата, погибшего во время специальной военной операции в Украине

Рядовой, механик-водитель Михаила Дорошенко погиб во время СВО 21 июня 2022 года. Его похоронили в поселке Зорька Новокубанского района. Посмертный Орден мужества передали его матери Аиде Айрапетян.

В передаче награды участвовали председатель районного Совета депутатов Евгений Шутов, военный комиссар Армавира, Новокубанского и Успенского районов Николай Юров заместители главы Новокубанского района и родственники Михаила Дорошенко.

«Не переживай, мама, я не там»:

«Мы никогда не думали, что к фамилиям ветеранов Великой Отечественной войны, высеченных на памятниках, добавятся имена молодых ребят, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с украинскими националистами», — высказался Шутов. Об этом сообщил сайт администрации Новокубанского района.

Как сообщали Юга.ру, 5 августа Кубанское казачье общество сообщило о смерти заместителя атамана казаков из Новороссийска на СВО в Украине, не уточнив место и дату гибели. 19 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил казаков, участвовавших в СВО в Украине, не назвав ни общее число награжденных, ни число награжденных посмертно.

19 июля Прилепин рассказал о гибели своего однополчанина, казака с позывным «Кубань». Он стал персонажем книги «Некоторые не попадут в ад», изданной в 2019 году и рассказывающей о буднях вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим их начальник штаба сказал литератору: «К концу спецоперации от твоей книги останется только книга».

Армавир Новокубанский район смерть Украина Успенский район

Все материалы по теме:

Новости

Путин пообещал деньги беженцам с территорий СВО и Украины
Чиновники Краснодарского края назвали очередного погибшего спустя два месяца
«Памятник бездействия властей». В Краснодаре дольщики повесили баннер на 20-летнем недострое
Суд снял обвинения в дискредитации армии с жительницы Анапы
Власти планируют уменьшить зону, закрытую для полетов над Краснодарским краем
«Лавочки со встроенными зарядками и зона WI-FI»: как краснодарцы предложили благоустроить Карасуны

Лента новостей

Ультрафиолетовая вечеринка, фестивали еды и красок, премьера спектакля
26 августа, 11:25
Ультрафиолетовая вечеринка, фестивали еды и красок, премьера спектакля
Как не упустить последнюю неделю лета: выбор событий от редакции Юга.ру
«Вся красота внизу, а вершина — это уже борьба с самим собой»
25 августа, 13:01 Партнерский
«Вся красота внизу, а вершина — это уже борьба с самим собой»
Как краснодарские медики покорили Эльбрус
В Краснодаре представят книгу «Инфернальный феминизм»
25 августа, 16:25
В Краснодаре представят книгу «Инфернальный феминизм»
Поговорили с редакторкой о маргинальной литературе, женском письме и консервативном повороте России

Реклама на сайте