Чиновники Краснодарского края назвали очередного погибшего спустя два месяца

26 августа власти Новокубанского района передали награду родственникам солдата, погибшего во время специальной военной операции в Украине

Рядовой, механик-водитель Михаила Дорошенко погиб во время СВО 21 июня 2022 года. Его похоронили в поселке Зорька Новокубанского района. Посмертный Орден мужества передали его матери Аиде Айрапетян. В передаче награды участвовали председатель районного Совета депутатов Евгений Шутов, военный комиссар Армавира, Новокубанского и Успенского районов Николай Юров заместители главы Новокубанского района и родственники Михаила Дорошенко.

«Мы никогда не думали, что к фамилиям ветеранов Великой Отечественной войны, высеченных на памятниках, добавятся имена молодых ребят, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с украинскими националистами», — высказался Шутов. Об этом сообщил сайт администрации Новокубанского района.