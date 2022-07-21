«Как и положено воину». Прилепин сообщил о гибели казака с позывным «Кубань»

Литератор писал о погибшем как об однополчанине. По его словам, солдат с позывным «Кубань» стал персонажем его книги «Некоторые не попадут в ад», изданной в 2019 году и рассказывающей о буднях вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим их начальник штаба сказал писателю: «К концу спецоперации от твоей книги останется только книга».

Прилепин не уточнил дату гибели, зато описал погибшего как крайне набожного человека: «Перед каждым боевым заданием молился. У нас в батальоне проповедовал и покрестил нескольких бойцов, до тех пор бывших язычниками, сектантами, атеистами. Вместе с ним сделали там молельню, осветил ее наш Батюшка Петр».