«Как и положено воину». Прилепин сообщил о гибели казака с позывным «Кубань»
19 июля писатель Захар Прилепин рассказал о казаке Андрее Иванчуке, погибшем в спецоперации в Украине
Литератор писал о погибшем как об однополчанине. По его словам, солдат с позывным «Кубань» стал персонажем его книги «Некоторые не попадут в ад», изданной в 2019 году и рассказывающей о буднях вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим их начальник штаба сказал писателю: «К концу спецоперации от твоей книги останется только книга».
Прилепин не уточнил дату гибели, зато описал погибшего как крайне набожного человека: «Перед каждым боевым заданием молился. У нас в батальоне проповедовал и покрестил нескольких бойцов, до тех пор бывших язычниками, сектантами, атеистами. Вместе с ним сделали там молельню, осветил ее наш Батюшка Петр».
Как сообщали Юга.ру, 19 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил казаков, участвовавших в спецоперации в Украине. Число выживших и награжденных посмертно не уточнялось.
30 мая атаман Кубанского казачьего войска посетил госпиталь в Краснодаре с раненными во время СВО. Тогда в краевой администрации сообщили о 13 раненых казаках.