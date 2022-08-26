Роскомнадзор отчитался о резком росте жалоб по теме СВО

На официальном сайте ведомства появился отчёт о полученных обращениях граждан за шесть месяцев 2022 года. За первое полугодие в Роскомнадзор пришло 144 835 обращений граждан, это на 25,5% больше, чем за тот же период в прошлом году. Согласно данным, больше всего выросло количество обращений по теме спецоперации.

«Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза. Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой. Большая часть вопросов граждан, поступивших в Роскомнадзор и территориальные органы Службы в I полугодии 2022 года, касалась размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции на Украине. Количество вопросов по теме запрещенных материалов составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — сообщили на сайте Роскомнадзора.