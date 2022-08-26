Роскомнадзор отчитался о резком росте жалоб по теме СВО

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Роскомнадзор © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Роскомнадзор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

За последние шесть месяцев в стране резко выросло количество жалоб на информацию в Интернете и в СМИ. Главная тема — военная спецоперация на территории Украины

На официальном сайте ведомства появился отчёт о полученных обращениях граждан за шесть месяцев 2022 года. За первое полугодие в Роскомнадзор пришло 144 835 обращений граждан, это на 25,5% больше, чем за тот же период в прошлом году. Согласно данным, больше всего выросло количество обращений по теме спецоперации.

«Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза. Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой. Большая часть вопросов граждан, поступивших в Роскомнадзор и территориальные органы Службы в I полугодии 2022 года, касалась размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции на Украине. Количество вопросов по теме запрещенных материалов составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — сообщили на сайте Роскомнадзора.

  • © Скриншот https://rkn.gov.ru/
    © Скриншот https://rkn.gov.ru/

Помимо СВО еще одной популярной темой стала защита персональных данных. Ведомство получило 27 212 обращений граждан. Кроме обращений, которые граждане направляли в Роскомнадзор лично, значительная часть была перенаправлена из государственных структур. Всего ведомство получило 8,8 тыс. обращений из госструктур.

Ранее Юга.ру писали, что в 2021 году Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа». А 24 августа Юга.ру подготовили обзор о том, как за полгода СВО изменился Краснодарский край.  

Интернет Роскомнадзор СМИ Украина

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