В Краснодаре в парке бесплатно выступит Кубанский симфонический оркестр

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

В краснодарском парке «Городской сад» 27 августа под открытым небом состоится выступление Кубанского симфонического оркестра

Событие пройдёт в рамках серии традиционных летних променад-концертов. Оркестр представит программу «Классика для всех». Прозвучат произведения Шостаковича, Чайковского, Глазунова, Андерсона, Лео Делиба, а также композиции из мюзикла «Кабаре», пьес «Забытые мечты» и «Сарабанда», марш из «Эстрадной сюиты».

Дирижировать будет заслуженный деятель искусств Кубани Денис Ивенский, художественный руководитель коллектива.

Выступление пройдёт возле колоннады рядом с озером, начало в 19:00.

С 30 сентября по 2 октября фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» проведёт в Усть-Лабинске фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость». На 1 октября запланировано выступление певицы таджикского происхождения Манижи, которая представляла РФ на «Евровидении-2021» с песней Russian Woman.

Как писали Юга.ру, всю прошлую неделю в Анапе давали бесплатные концерты в преддверии празднования 85-летия Краснодарского края.

Афиша Краснодар Музыка Парки

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