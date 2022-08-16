В Анапе всю неделю будут проходить бесплатные концерты

Краснодарский край

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  • Анапа © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Анапа © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Анапе в преддверии празднования 85-летия Краснодарского края пройдёт серия бесплатных концертов

16 августа в 19:00 на площади Городского театра пройдет «Час джаза». Ансамбль «Коллаж» исполнит мировые хиты. 18 и 21 августа в 18:00 на площадке «Ракушка» с концертами «Мелодии души» и «Вечер вальса» выступит народный духовой оркестр.

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19 августа в 19:00 в парке «Ореховая роща» программу «Светлый мир народной культуры» представят творческие коллективы ДК «Молодежный». 20 августа в 11:00 на «Ракушке» пройдет поэтический концерт «Россия в песнях и стихах!» участников литературного объединения «Парус».

21 августа в 10:00 на Театральной площади коллектив «Серебряный возраст» проведёт открытую тренировку и мастер-класс «Социальные танцы». Все мероприятия жители и гости Анапы смогут посетить бесплатно.

Как писали Юга.ру, в комплексе «Атамань» Темрюкского района 20 августа пройдёт краевой фестиваль «Гарнэ сальцэ». Блюдом бесплатно будут угощать всех посетителей этно-станицы.

Анапа Афиша Искусство Концерты

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