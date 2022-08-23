Певица таджикского происхождения Манижа представляла РФ на «Евровидении-2021» с песней Russian Woman. До выступления Следственный комитет проверял эту песню по просьбе возбудить уголовное дело от издания «Ветеранские вести» — якобы она направлена «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». Об этой истории можно прочитать в материале Юга.ру. Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» проводит фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». В этом году он пройдет в Усть-Лабинске с 30 сентября по 2 октября. Выступление Манижи планируется на 1 октября. С июля фольклорные исполнители проходили отбор, чтобы попасть в финальную часть, где жюри выберет победителей.

Организаторы предложили Маниже стать хедлайнером фестиваля. Певица, часто использующая народные мотивы в своем творчестве, согласилась и начала готовить номер вместе с фольклористами и исполнителями казачьей песни.

Интервью Манижи с анонсом фестиваля и фотографией певицы на обложке должно было выйти в краснодарском журнале «Собака.ru», но на прошлой неделе журнал отозвали из типографии, сославшись на «запрещенные списки». Издатель журнала Артем Савченко отказался от комментариев. О случившемся порталу 93.ru рассказал представитель Манижи Сергей Яковлев.

В подобные списки попали артисты, публично осудившие специальную военную операцию в Украине. 7 июля «Фонтанка» опубликовала обновляемый список, который составляли для промоутеров и концертных площадок. Сейчас в нем 29 коллективов и исполнителей, среди них — «Аквариум», «Би-2», «ДДТ», Земфира, Валерий Меладзе и Oxxxymiron.

Менеджер Манижи добавил, что после включения его подопечной в списки «запрещенных» в июне фестивали «Самфест» в Самаре и Stereoleto в Петербурге отменили ее выступления, а в июле московский «Главклуб» отменил ее сольный концерт. В день отмененного сольника певица дала благотворительный онлайн-концерт в пользу фонда SILSILA, учрежденного Манижей вместе с ее матерью в ноябре 2021 года. Фонд помогает людям в трудной жизненной ситуации, в том числе — мигрантам и беженцам, попавшим в РФ из Украины.

Яковлев добавил, что снятий обложки раньше не было, но заявил, что Манижа по-прежнему планирует выступить на фестивале «Александровская крепость». Редакция Юга.ру узнала у пресс-службы фонда «Вольное дело», что ситуация не повлияет на фестиваль казачьей культуры и певица остается его хедлайнером.