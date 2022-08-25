В Новороссийске задержали блогера за дискредитацию армии. Он сразу же извинился

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Скриншот видео ГУ МВД по Краснодарскому краю

28-летний блогер на набережной Новороссийска призывал к насилию, а на своей странице в соцсети разместил видео с призывом убивать граждан России

Высказывание посчитали дискредитирующим Вооруженные силы РФ. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска Новороссийска совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю. 

Как пишет издание «Наша газета Новороссийск» местный житель угрожал расправой людям, гуляющим по набережной. Все происходящее он снимал на телефон, а после публиковал ролики в социальные сети. На видео очень много нецензурной брани, также отчетливо слышно, как мужчина угрожает неизвестным оппонентам. 

«Я бы вас всех взорвал! Расстрелял бы всех!» — кричит он на видео. 

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, полицейские после задержания и беседы с блогером передали дело в Следственный комитет.

«В связи с тем, что в действиях молодого человека усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения».

После задержания блогера в пабликах Новороссийска появилось видео разговора задержанного с сотрудниками правоохранительных органов. На нем мужчина признается, что выпил много алкоголя и сказал лишнего. Сотрудник спрашивает его, зачем он призывал убивать граждан России военными силами Украины. Мужчина отвечает, что это была шутка.



По статье 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации» предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 1 млн рублей. Либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Юга.ру писали, что 25 августа краснодарская активистка устроила одиночный пикет в поддержку Евгения Ройзмана, которого судят по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. А в Сочи 24 августа вынесли приговор военному пенсионеру Евгению Золотову по уголовному делу о распространении фейков о деятельности Вооруженных сил РФ. Его оштрафовали на 3 млн рублей.

Армия Новороссийск Полиция Следственный комитет Украина ФСБ

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