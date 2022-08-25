В Новороссийске задержали блогера за дискредитацию армии. Он сразу же извинился

28-летний блогер на набережной Новороссийска призывал к насилию, а на своей странице в соцсети разместил видео с призывом убивать граждан России

Высказывание посчитали дискредитирующим Вооруженные силы РФ. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска Новороссийска совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как пишет издание «Наша газета Новороссийск» местный житель угрожал расправой людям, гуляющим по набережной. Все происходящее он снимал на телефон, а после публиковал ролики в социальные сети. На видео очень много нецензурной брани, также отчетливо слышно, как мужчина угрожает неизвестным оппонентам.

«Я бы вас всех взорвал! Расстрелял бы всех!» — кричит он на видео.

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, полицейские после задержания и беседы с блогером передали дело в Следственный комитет.

«В связи с тем, что в действиях молодого человека усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения».

После задержания блогера в пабликах Новороссийска появилось видео разговора задержанного с сотрудниками правоохранительных органов. На нем мужчина признается, что выпил много алкоголя и сказал лишнего. Сотрудник спрашивает его, зачем он призывал убивать граждан России военными силами Украины. Мужчина отвечает, что это была шутка.





