Краснодарская активистка устроила одиночный пикет в поддержку Евгения Ройзмана

В Краснодаре местная активистка Яна Антонова утром 25 августа устроила в центре города одиночный пикет в поддержку экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого будут судить по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ

Политика и общественного деятеля задержали 24 августа, после чего в офисах его частного музея Невьянской иконы и благотворительного фонда начались обыски. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об вооружённых силах» (закон о фейках). Бывшего мэра Екатеринбурга обвиняют в действиях, направленных на дискредитацию армии. Ему грозит до 3 лет заключения.

Журналистка Юга.ру связалась с краснодарской активисткой Яной Антоновой, которая 25 августа в 9:00 вышла на одиночный пикет и в районе Сенного рынка, где развернула плакат с надписью «Свободу Евгению Ройзману».

«Я давно знакома с Евгением Вадимовичем [Ройзманом — прим. Юга.ру]. Это один из самых добрый и великодушных людей, кого я знаю. Считаю, что будет несправедливо, если такой человек, помогавший очень многим людям, спасший столько детей, окажется в тюрьме. Хотя наше общество уже привыкло к несправедливости, но в данной ситуации это будет просто ужасно», — рассказала Юга.ру Антонова, добавив, что за 30 минут акции не привлекла внимание правоохранительных органов. По её словам, ей сигналили проезжающие мимо машины.

Мера пресечения Евгению Ройзману по делу о дискредитации армии будет избрана в Екатеринбурге сегодня, 25 августа, в 14:00 Верх-Исетским районным судом.

Как писали Юга.ру, в Сочи 24 августа вынесли приговор военному пенсионеру Евгению Золотову по уголовному делу о распространении фейков о деятельности Вооруженных сил РФ. Согласно материалам дела, подсудимый публиковал в своих социальных сетях заведомо ложную информацию о ходе спецоперации в Украине, указывал на некомпетентность российских военных, а также пренебрежительно и оскорбительно высказывался в их сторону. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей.