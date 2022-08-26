«Непростые пять лет». Парламент Кубани подвел итоги шестого созыва

Краснодарский край

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  • Законодательное собрание края © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Законодательное собрание края © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко вспомнил о поддержке поправок в Конституцию РФ и противодействии антироссийским санкциям

Шестой созыв ЗСК провел 74 пленарных заседания, на которых принял 4038 правовых актов, 1081 закон и 2957 постановлений. Комитеты провели более 2200 заседаний (из них 188 выездных) и провели свыше 500 проверок исполнения законодательства.

Спикер ЗСК отметил, что это был насыщенный период: депутатский корпус вырабатывал меры для противостояния пандемии и противодействия антироссийским санкциям, под которые попал и сам Бурлачко. Каждый комитет внес вклад в переписывание Конституции РФ и в соответствующее изменение краевого законодательства.

Лавочки, дворы и детские площадки:

Бурлачко заявил, что деятельность депутатов шестого созыва строилась на нескольких принципах. Первый — взаимодействие с исполнительной властью. Это позволяло оперативно реагировать на социально-экономические проблемы. Вторым принципом спикер ЗСК назвал постоянный контакт с общественностью и избирателями. С ними сверялись планы и определялись приоритеты деятельности. Он подчеркнул, что парламентарии стремились сделать законотворческую и контрольную деятельность максимально открытой.

«В стенах ЗСК проведено более 1800 различных мероприятий — парламентских слушаний, совещаний, круглых столов, конференций с участием представителей институтов гражданского общества. За истекшие 5 лет было проведено 6124 встречи с участием более 400 тыс. человек, свыше 3,5 тыс. личных приемов более 22 тыс. граждан», — подсчитал Бурлачко.

Полгода назад Россия начала военную спецоперацию в Украине:

Третий принцип — контакт с федеральным центром. ЗСК внесло в Госдуму 19 проектов федеральных законов и направило в высшие федеральные органы государственной власти 53 обращения.

«Депутаты шестого созыва сделали немало. Но и перед следующим созывом будут стоять не менее важные задачи. Я уверен, что и в следующий созыв придут депутаты, обладающие достаточными опытом и знаниями для того, чтобы работать во имя дальнейшего процветания России и Кубани», — подытожил Бурлачко.

«Прошли непростые пять лет. На ваши плечи выпала пандемия. Два года вы принимали решения, которые раньше не принимал никто. Мы все вместе столкнулись с теми вызовами, и принимали решения не на действие, а на результат. Это отличает вас — депутатов шестого созыва», — поблагодарил заксобрание губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев Законодательство ЗСК Конституция РФ политика Юрий Бурлачко

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