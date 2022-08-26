«Непростые пять лет». Парламент Кубани подвел итоги шестого созыва

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко вспомнил о поддержке поправок в Конституцию РФ и противодействии антироссийским санкциям

Шестой созыв ЗСК провел 74 пленарных заседания, на которых принял 4038 правовых актов, 1081 закон и 2957 постановлений. Комитеты провели более 2200 заседаний (из них 188 выездных) и провели свыше 500 проверок исполнения законодательства. Спикер ЗСК отметил, что это был насыщенный период: депутатский корпус вырабатывал меры для противостояния пандемии и противодействия антироссийским санкциям, под которые попал и сам Бурлачко. Каждый комитет внес вклад в переписывание Конституции РФ и в соответствующее изменение краевого законодательства.

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Бурлачко заявил, что деятельность депутатов шестого созыва строилась на нескольких принципах. Первый — взаимодействие с исполнительной властью. Это позволяло оперативно реагировать на социально-экономические проблемы. Вторым принципом спикер ЗСК назвал постоянный контакт с общественностью и избирателями. С ними сверялись планы и определялись приоритеты деятельности. Он подчеркнул, что парламентарии стремились сделать законотворческую и контрольную деятельность максимально открытой. «В стенах ЗСК проведено более 1800 различных мероприятий — парламентских слушаний, совещаний, круглых столов, конференций с участием представителей институтов гражданского общества. За истекшие 5 лет было проведено 6124 встречи с участием более 400 тыс. человек, свыше 3,5 тыс. личных приемов более 22 тыс. граждан», — подсчитал Бурлачко.

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