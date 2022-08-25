В Краснодаре ещё не все первоклассники зачислены в школы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Юга.ру
    © Юга.ру

1 сентября в Краснодаре в первые классы пойдут 23 тыс. детей. Пока не все дети зачислены в школы. В департамент образования так и не обратились часть родителей, чьи дети не получили место в школе № 102

К началу нового учебного года в школах Краснодара сформируют 628 первых классов. За парты сядут более 23 тыс. детей. Об этом телеканалу «Краснодар» сообщил директор департамента образования города Алексей Некрасов. Пока не всех детей зачислили в первые классы.

В школу № 102 поступило более 600 заявлений от родителей первоклассников, но учреждение смогло принять только 245 из них. Остальные 369 должны были обратиться в департамент образования, чтобы подобрать другое учреждение. Более 250 семей уже определились, остальные о своем решении всё еще не сообщили. 

Напомним, с родителями первоклассников, которым отказали в школах № 102 и № 104 власти ранее провели собрание. Родителям предложили зачислить их детей в филиал школы № 17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Это в трёх километрах от микрорайона Губернский. 

Мэрия Краснодара сообщила, что готова запустить новый автобусный маршрут. Он будет курсировать от ул. Семигорской (вблизи мкр. Любимово) до школы на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Для школьников проезд сделают бесплатным. 

Ранее Юга.ру поговорили с родителями первоклассников, которым отказали в школе своего микрорайона.  

Дети Краснодар Образование Школа Школьники

Новости

У гостиницы в Туапсинском районе произошла перестрелка
В Сочи спасатели эвакуировали туристку из ущелья
В Краснодаре ещё не все первоклассники зачислены в школы
В Сочи «Яндекс.Карты» стали показывать движение автобусов
Сочинскому пенсионеру назначили штраф 3 млн рублей по делу о фейках про армию
На сайте краснодарской опеки появилось сообщение, что 300 детей из Мариуполя ищут новых родителей. Позже публикацию удалили, а ведомство сообщило о кибератаке

Лента новостей

«Адреналина охота»
Вчера, 13:45
«Адреналина охота»
Как в Краснодарском крае набирают на контрактную службу и кто туда идёт
Полгода назад Россия начала военную спецоперацию на территории Украины
Вчера, 17:13
Полгода назад Россия начала военную спецоперацию на территории Украины
Как СВО изменила Краснодарский край?
Удобные горы
Вчера, 11:11 Партнерский
Удобные горы
Как сходить в поход и не пожалеть

Реклама на сайте