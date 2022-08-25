В Краснодаре ещё не все первоклассники зачислены в школы

1 сентября в Краснодаре в первые классы пойдут 23 тыс. детей. Пока не все дети зачислены в школы. В департамент образования так и не обратились часть родителей, чьи дети не получили место в школе № 102

К началу нового учебного года в школах Краснодара сформируют 628 первых классов. За парты сядут более 23 тыс. детей. Об этом телеканалу «Краснодар» сообщил директор департамента образования города Алексей Некрасов. Пока не всех детей зачислили в первые классы.

В школу № 102 поступило более 600 заявлений от родителей первоклассников, но учреждение смогло принять только 245 из них. Остальные 369 должны были обратиться в департамент образования, чтобы подобрать другое учреждение. Более 250 семей уже определились, остальные о своем решении всё еще не сообщили.

Напомним, с родителями первоклассников, которым отказали в школах № 102 и № 104 власти ранее провели собрание. Родителям предложили зачислить их детей в филиал школы № 17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Это в трёх километрах от микрорайона Губернский.

Мэрия Краснодара сообщила, что готова запустить новый автобусный маршрут. Он будет курсировать от ул. Семигорской (вблизи мкр. Любимово) до школы на ул. им. Адмирала Крузенштерна. Для школьников проезд сделают бесплатным.

Ранее Юга.ру поговорили с родителями первоклассников, которым отказали в школе своего микрорайона.