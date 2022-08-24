В Геленджике из-за обрыва линии электропередач загорелся гектар леса

Около 13:30 в краевой лесопожарный центр сообщили о задымлении со стороны леса в районе Марьиной Рощи. После звонка на место сразу выехала лесопожарная бригада геленджикского филиала центра.

По прибытии установили, что начался низовой пожар Кабардинском участковом лесничестве, Геленджикском лесничестве. В 14:03 его площадь составило 0,8 га. В 15:42 его удалось локализовать на площади 1,2 га.

В пресс-службе лесопожарного центра сообщили, что по предварительным данным, причиной пожара стал обрыв высоковольтной линии электропередач. Огонь тушат 29 человек. Угрозы населенным пунктам нет.