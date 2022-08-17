В Ростовской области несколько дней тушат лесной пожар. Огонь перекинулся на три населенных пункта

Ростовская область

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  • © Фото Anders Nord, Unsplash.com
    © Фото Anders Nord, Unsplash.com

Крупный лесной пожар в Ростовской области перекинулся на населенные пункты. Огонь тушат третий день

Пожар начался в Усть-Донецком районе Ростовской области 15 августа. Огонь охватил 10 га леса. Затем в региональном МЧС сообщили, что наиболее сложная обстановка с пожарами сложилась еще в Константиновском, Цимлянском районах и в городе Шахты.

В Шахтах тушили пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров, а в Константиновском районе на 2 тыс. кв. метров. Возгорания могли перекинуться на АЗС, но пожарные успели локализовать огонь.

Вечером 15 августа в Усть-Донецком районе ввели режим ЧС. Лесной пожар в районе станицы Верхнекундрюченской перекинулся на строения. Затем огонь охватил хутора Кривая Лука и Черни. Эвакуировали 65 человек. Огонь тушили 11 пожарных расчетов, из Шахт и Новочеркасска прибыли дополнительные силы.

В пресс-службе администрации Усть-Донецкого района 16 августа сообщили, что площадь пожара составила 136 га. Огонь уничтожил 7 жилых домов, в которых проживали 17 человек, в том числе 4 детей. В экстренных службах сообщили ТАСС, что всего повреждено 60 домов.

В пресс-службе МЧС РФ вечером 16 августа сказали, что пожар в Усть-Донецком районе удалось локализовать на площади 331 га. Там добавили, что тушение затрудняли погодные условия. За сутки борьбы с огнем авиация МЧС совершила 79 заходов. Всего сбросили более 260 тонн воды. В ликвидации участвовали 537 человек.

Ранее Юга.ру рассказывали, что делать, если вы стали свидетелем пожара в поле или наблюдаете смог. Куда звонить и обращаться, можно прочитать здесь. Кроме того, на Кубани из за высокой пожароопасности запретили ездить в леса и проверяют кемпинги на безопасность. 

Лесное хозяйство МЧС Пожары

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