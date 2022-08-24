22 августа в Новороссийске начали сносить скейт-парк, чтобы построить на его месте центр единоборств

О начале сноса скейт-парка на проспекте Ленина сообщил сайт «Нашей газеты. Новороссийск». Утром 22 августа с территории вывезли рампы и спортивные элементы и начали демонтировать бетонное основание. Издание рассказало о полученных возмущениях горожан, которые несколько лет просили отремонтировать площадку, но получили иной результат. Администрация Новороссийска заявила, что на месте скейт-парка построят центр единоборств. Чиновники добавили, что рассматривают создание специализированного бетонного скейт-парка в районе рыбзавода.

«Мы понимаем, что это займет какое-то время. Поэтому, чтобы ребят не лишить возможности кататься на скейтбордах, работаем над тем, чтобы скорее оборудовать временную площадку с установкой соответствующих элементов для удобного и безопасного катания. Где она будет расположена, пока решаем», — сказал замглавы Новороссийска Роман Бреус. Ранее сайт «Вечерний Новороссийск» рассказал, что строительство центра единоборств на месте скейт-парка обойдется в 158 млн 269 тыс. рублей. Его планируется построить с 1 сентября 2022-го по 1 августа 2023 года. Площадь двухэтажного здания составит 2632 кв. метра. В нем обустроят зал для борьбы, тренажерный и фитнес-залы. Еще в центре будут раздевалки, инвентарные, гардеробная, помещение охраны, кабинеты врача и директора. Авторы проекта считают, что спортобъект ежедневно будут посещать 80 человек.