В Новороссийске на месте единственного скейт-парка построят зал для борьбы

Краснодарский край

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  • Вид на скейт-парк у Дворца творчества на проспекте Ленина © Скриншот yandex.ru/maps
    Вид на скейт-парк у Дворца творчества на проспекте Ленина © Скриншот yandex.ru/maps

22 августа в Новороссийске начали сносить скейт-парк, чтобы построить на его месте центр единоборств

О начале сноса скейт-парка на проспекте Ленина сообщил сайт «Нашей газеты. Новороссийск». Утром 22 августа с территории вывезли рампы и спортивные элементы и начали демонтировать бетонное основание. Издание рассказало о полученных возмущениях горожан, которые несколько лет просили отремонтировать площадку, но получили иной результат.

Администрация Новороссийска заявила, что на месте скейт-парка построят центр единоборств. Чиновники добавили, что рассматривают создание специализированного бетонного скейт-парка в районе рыбзавода.

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«Мы понимаем, что это займет какое-то время. Поэтому, чтобы ребят не лишить возможности кататься на скейтбордах, работаем над тем, чтобы скорее оборудовать временную площадку с установкой соответствующих элементов для удобного и безопасного катания. Где она будет расположена, пока решаем», — сказал замглавы Новороссийска Роман Бреус.

Ранее сайт «Вечерний Новороссийск» рассказал, что строительство центра единоборств на месте скейт-парка обойдется в 158 млн 269 тыс. рублей. Его планируется построить с 1 сентября 2022-го по 1 августа 2023 года. Площадь двухэтажного здания составит 2632 кв. метра. В нем обустроят зал для борьбы, тренажерный и фитнес-залы. Еще в центре будут раздевалки, инвентарные, гардеробная, помещение охраны, кабинеты врача и директора. Авторы проекта считают, что спортобъект ежедневно будут посещать 80 человек.

Как сообщали Юга.ру, в июле природоохранная прокуратура запретила строить бар на острове Суджук в Новороссийске. Ранее на Суджукской косе, несмотря на охранный статус территории, собирались проводить рок-фестиваль, но вмешалось минприроды края. 

Единоборства Новороссийск Спортивное строительство Строительство

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