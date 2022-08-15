Под Новороссийском археологи нашли античную башню, которая сохранилась благодаря конскому навозу
Новороссийская археологическая экспедиция раскопала античную башню на перевале к югу от озера Абрау
12 августа «Новороссийский рабочий» написал о раскопках недалеко от Абрау-Дюрсо. Руководитель экспедиции, археолог Алексей Малышев рассказал изданию, что возраст башни около 2 тыс. лет. Она была сигнальным или оборонительным сооружением. Сейчас волонтеры экспедиции — студенты истфаков российских вузов — разбирают завалы вокруг сооружения, чтобы определить размеры комплекса.
«Место выбрано неслучайно, отсюда наверняка было видно море. Наши предки — народ рациональный. Они бы не построили башню в другом месте. А вообще в районе Новороссийска в древности существовала целая система сигнальных башен, нам известно как минимум о двадцати таких сооружениях», — сказал Малышев.
«Возможно, погребение было праздником»:
Он уточнил, что башню построили из местного камня — песчаника и известняка. Ученый отметил, что часть кладки башни прекрасно сохранилась: «Сейчас удивитесь, что в древности входило в состав скрепляющего камни материала, кроме глины. «Кнауфа»-то раньше не было! Эту роль выполнял… конский навоз, который имеет водоотталкивающие свойства. И античные жители это прекрасно знали».
«Новороссийский рабочий» добавил, что раскоп башни включен в один из туристических маршрутов Центра винного туризма Абрау-Дюрсо.
Как сообщали Юга.ру, 5 августа в Усть-Лабинском районе нашли захоронение при строительстве уличного туалета. Ученые решили, что могиле больше двух тысяч лет.