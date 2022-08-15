12 августа «Новороссийский рабочий» написал о раскопках недалеко от Абрау-Дюрсо. Руководитель экспедиции, археолог Алексей Малышев рассказал изданию, что возраст башни около 2 тыс. лет. Она была сигнальным или оборонительным сооружением. Сейчас волонтеры экспедиции — студенты истфаков российских вузов — разбирают завалы вокруг сооружения, чтобы определить размеры комплекса.

«Место выбрано неслучайно, отсюда наверняка было видно море. Наши предки — народ рациональный. Они бы не построили башню в другом месте. А вообще в районе Новороссийска в древности существовала целая система сигнальных башен, нам известно как минимум о двадцати таких сооружениях», — сказал Малышев.