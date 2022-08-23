В Краснодарском крае пьяный мужчина угнал автомобиль ради свидания с девушкой из другого города. Спойлер — он так и не доехал

В Джубге мужчина угнал иномарку, чтобы поехать к своей девушке в Краснодар, но попал в ДТП

Пьяный 34-летний житель Ростовской области, находясь в Джубге, решил угнать машину и съездить на свидание к своей девушке в Краснодар. Хозяин автомобиля «Фольксваген Джетта» ненадолго оставил ключи в замке зажигания и отошел, а мужчина увидел это и решил воспользоваться.

Но до возлюбленной ему так и не удалось доехать. На трассе он не справился с управлением, вылетел на обочину, врезался в ограждение и скрылся. После этого его задержали полицейские и заключили под стражу.

Затем на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как писали Юга.ру, краснодарец угнал «Газель», чтобы навестить возлюбленную в Лабинске, но перепутал дорогу и поехал в другую сторону. А в Белоглинском районе парень угнал автомобиль и попал в ДТП, пока владелец машины спал на заднем сидении.