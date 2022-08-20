В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
Информацию подтвердили Глава Крыма и губернатор Севастополя
Утором 20 августа в соцсетях появились видео из Евпатории: очевидцы сообщали о работе системы ПВО. Информацию подтвердил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», — написал Аксёнов в телеграм-канале.
Ранее утром беспилотник врезался в штаб российского Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев опубликовал у себя в телеграм-канале фото поврежденного здания и призвал жителей города оставаться дома. Сначала Развожаев сообщил, что беспилотник сбить не удалось, а после написал, что «Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся».
Также в соцсетях пишут, что в Бахчисарае и Сакском районе сработала система ПВО. Подобные сообщения были и накануне вечером.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что 16 августа в Крыму взорвался склад боеприпасов. Местных жителей эвакуировали. А днем 9 августа взрывы были в районе посёлка Новофедоровка.