В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник

Информацию подтвердили Глава Крыма и губернатор Севастополя

Утором 20 августа в соцсетях появились видео из Евпатории: очевидцы сообщали о работе системы ПВО. Информацию подтвердил Глава Крыма Сергей Аксёнов. «В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Ранее утром беспилотник врезался в штаб российского Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев опубликовал у себя в телеграм-канале фото поврежденного здания и призвал жителей города оставаться дома. Сначала Развожаев сообщил, что беспилотник сбить не удалось, а после написал, что «Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся».

Также в соцсетях пишут, что в Бахчисарае и Сакском районе сработала система ПВО. Подобные сообщения были и накануне вечером.