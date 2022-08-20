В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Валерии Кирсановой
    © Фото Валерии Кирсановой

Информацию подтвердили Глава Крыма и губернатор Севастополя

Утором 20 августа в соцсетях появились видео из Евпатории: очевидцы сообщали о работе системы ПВО. Информацию подтвердил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», написал Аксёнов в телеграм-канале.

Ранее утром беспилотник врезался в штаб российского Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев опубликовал у себя в телеграм-канале фото поврежденного здания и призвал жителей города оставаться дома. Сначала Развожаев сообщил, что беспилотник сбить не удалось, а после написал, что «Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся».

Также в соцсетях пишут, что в Бахчисарае и Сакском районе сработала система ПВО. Подобные сообщения были и накануне вечером.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что 16 августа в Крыму взорвался склад боеприпасов. Местных жителей эвакуировали. А днем 9 августа взрывы были в районе посёлка Новофедоровка.

Крым Севастополь Украина

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