В Анапе снова запретили купаться в море. В городе прошел сильный град

На Анапу 19 августа обрушился ливень и град. Туристов просят не купаться в море

Синоптики краснодарского гидрометцентра объявили 19 августа штормовое предупреждение. Они предупредили, что в некоторых районах может пройти сильный дождь и град. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.

В мэрии Анапы сообщили о запрете купаться на пляжах из-за прохождения грозового фронта. В море может начаться шторм и усилиться течение. Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности.

Кроме того, в городе прошел сильный дождь и град. В соцсетях очевидцы опубликовали кадры с затопленными дорогами и градом.