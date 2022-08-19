В Анапе снова запретили купаться в море. В городе прошел сильный град

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На Анапу 19 августа обрушился ливень и град. Туристов просят не купаться в море

Синоптики краснодарского гидрометцентра объявили 19 августа штормовое предупреждение. Они предупредили, что в некоторых районах может пройти сильный дождь и град. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.

В мэрии Анапы сообщили о запрете купаться на пляжах из-за прохождения грозового фронта. В море может начаться шторм и усилиться течение. Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности.

Кроме того, в городе прошел сильный дождь и град. В соцсетях очевидцы опубликовали кадры с затопленными дорогами и градом. 

Как писали Юга.ру, дождливая погода сохранится в крае 20–21 августа. Но при этом жара никуда не уйдет и в некоторых районах воздух прогреется до 32 °С.

Анапа Погода Черное море Штормовые предупреждения

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте