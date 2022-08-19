В Краснодарском крае ожидаются теплые и дождливые выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики предупредили жителей Краснодарского края о дождях 19-21 августа

По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 19 августа ожидается кратковременный дождь с грозой в дневные и вечерние часы. На небе будет переменная облачность и ветер 7-12 м/с. Но жара никуда не уйдет и днем будет 30-32 °С. 

По краю синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах ожидается ливень с грозой. На Черноморском побережье осадки пройдут местами. В Сочи 28 °С, в Геленджике и Анапе без осадков, воздух прогреется 28-29 °С. 

На выходных в Краснодаре пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до 30-31 °С и будет дуть слабый ветер 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 20 °С.

По краю также ожидают осадки. В субботу местами пройдет ливень с градом, будет дуть сильный ветер. Местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 27-32 °С.  В горах будет 21-26 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность и кратковременные дожди. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до геленджика 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 27-32 °С.

Как писали Юга.ру, 16 августа в Анапе из-за непогоды запретили купаться в море, но туристов это не остановило. На пляжах было много людей, а некоторых детей одевали в спасательные жилеты.

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