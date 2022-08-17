В Краснодарском крае иномарка сбила четырех пешеходов и врезалась в грузовик

ДТП произошло днем 16 августа в Белореченском районе на 29 км дороги Гурийская — Черниговская — Рязанская. По предварительным данным, 38-летний водитель Ford Mondeo на большой скорости не справился с управлением и вылетел на обочину.

Там он сбил четырех пешеходов, а затем столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Nissan Atlas с прицепом. Кроме того, Ford был на зимней резине.

В результате ДТП пострадали четыре человека — две девушки в возрасте 23 и 17 лет, 4-летний мальчик и 7-месячная девочка, которая скончалась 17 августа, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Как писали Юга.ру, 15 августа на трассе под Краснодаром женщина в состоянии опьянения выехала на встречку и устроила ДТП. В результате пострадали три человека. 16 августа лобовое ДТП произошло на трассе Курганинск — Армавир. Погибли пять человек из которых трое — дети.