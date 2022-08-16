Голая женщина устроила лобовое ДТП под Краснодаром, а потом начала молиться

Днем 15 августа на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром произошло лобовое ДТП. Есть пострадавшие

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю, ДТП произошло около 13:40 15 августа на 1332 км трассы М-4 Дон между поселками Лорис и Знаменский.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем Skoda Yeti ехала по встречной полосе и врезалась в ВАЗ-21124. В результате ДТП пострадал 3-летний пассажир иномарки, 24-летнюю пассажирку ВАЗа госпитализировали, а водителю назначили амбулаторное лечение.

В телеграм-канале Kub Mash опубликовали видео с места ДТП. Очевидец написал, что водитель Skoda была в нетрезвом виде и без одежды. На кадрах видео она сначала молилась в автомобиле с ребенком на руках, а затем лежала на асфальте.

Как писали Юга.ру, утром 16 августа лобовое ДТП произошло на трассе Курганинск — Армавир. Погибли пять человек из которых трое — дети.