В Краснодарском крае в лобовом столкновении двух автомобилей погибли пять человек, среди них трое детей

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Рано утром 16 августа в лобовом ДТП недалеко от Курганинска погибли пять человек

Кадры с места ДТП опубликовали в соцсетях. На них видно грузовик с разбитой кабиной и полностью смятый легковой автомобиль. Обе машины вылетели на обочину.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что ДТП произошло около 5:25 на трассе Курганинск — Армавир (2 км от Курганинска). По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

В результате водитель легковушки и четверо его пассажиров погибли. Среди них было трое детей. Водитель и пассажир «Газели» госпитализированы с различными травмами. На месте аварии работают полицейские и устанавливают личности погибших.

Как писали Юга.ру, днем 14 августа в Краснодаре мотоциклист врезался в легковой автомобиль. Водитель мотоцикла погиб на месте. А в Тимашевском районе 19-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Молодой человек погиб.

ДТП Курганинский район смерть

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