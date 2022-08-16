В Краснодарском крае в лобовом столкновении двух автомобилей погибли пять человек, среди них трое детей
Рано утром 16 августа в лобовом ДТП недалеко от Курганинска погибли пять человек
Кадры с места ДТП опубликовали в соцсетях. На них видно грузовик с разбитой кабиной и полностью смятый легковой автомобиль. Обе машины вылетели на обочину.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что ДТП произошло около 5:25 на трассе Курганинск — Армавир (2 км от Курганинска). По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».
В результате водитель легковушки и четверо его пассажиров погибли. Среди них было трое детей. Водитель и пассажир «Газели» госпитализированы с различными травмами. На месте аварии работают полицейские и устанавливают личности погибших.
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